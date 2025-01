San Valentino 2025: scegli il profumo di nicchia e unisex perfetto da regalare

San Valentino è l’occasione perfetta per fare un regalo alla persona amata, ma perché non rendere le cose ancora più speciali regalando un profumo artistico? In questo articolo ti proporremo alcune delle fragranze più famose nell’ambito della profumeria di nicchia, e che ben si adattano sia a lui che lei, in quanto unisex!

Che cosa sono i profumi di nicchia?

Partiamo dalle basi definendo cosa si intende per profumo di nicchia. I profumi di nicchia (detti anche profumi artistici) sono profumi prodotti spesso in quantità limitata, caratterizzati dalla loro esclusività sia in termini di brand, sia in quanto uso di materie prime e combinazioni particolari. Questa tipologia di profumi sono impossibili da trovare nei supermercati o nelle grandi catene di distribuzione.

Fragranze unisex: quali scegliere

Ad oggi sul mercato è molto più semplice trovare fragranze che possano adattarsi perfettamente sia all’uomo che alla donna, eliminando in via definitiva la distinzione anche nel campo della profumeria. Di seguito ti elenchiamo alcuni profumi unisex che sicuramene faranno felice la tua dolce metà:

Montale Arabians Tonka Eau De Parfum: una fragranza audace, per gli amanti della rarità e delle miscele speziate.

Piramide Olfattiva:

Note di Testa: Bergamotto, Zafferano;

Note di Cuore: Rosa Bulgara, Oud Nepalese;

Note di Fondo: Ambra, Muschio di Quercia, Fave di Tonka, Zucchero di Canna, Muschio Bianco

Initio Absolute Aphrodisiac Eau De Parfum: un profumo che sa di segreti non rivelati, con un’elegante boccetta nera che nasconde il fascino del mistero

Piramide Olfattiva:

Note di testa: Fiori Bianchi.

Note di cuore: Ambra , Vaniglia.

Note di Fondo: Castoreo , Cuoio , Muschio

Penhaligon’s Liquid Love Eau De Parfum: un profumo ribelle che sa proprio di San Valentino, a partire dalla boccetta passionale e che fa battere il cuore fino ad arrivare alle sue note speziate che si uniscono alla vivacità del peperoncino.

Piramide Olfattiva:

Note di testa: Pepe Rosa, Zenzero, Curcuma

Note di cuore: Nocciola Verde, Rosa, Peperoncino

Note di fondo: Cashmeran, Legno di Sandalo, Muschio

Spirit Of Kings Fidelity Parfum: Fedeltà, all’apice di ogni relazione d’amore. Fidelity è una fragranza che ci sottolinea l’importanza di questa virtù e lo fa attraverso la sua opulenza e magnificenza non solo degli accordi scelti, ma anche della bellissima boccetta che lo contiene.

Piramide Olfattiva:

Note di testa: Coriandolo

Note di cuore: Rosa, Gelsomino

Note di fondo: Benzoino, Ambra, Vaniglia, Muschio, Oud, Patchouli

BornToStandOut Drunk Lovers Eau De Parfum: La boccetta e il nome sono già promettenti, assicurandoci un profumo che creerà un’atmosfera lussuosa e sbarazzina, con il suo fare spregiudicato.

Piramide Olfattiva.

Note di testa: Citronella, Bergamotto, Limone, Ginepro Mexicana, Pompelmo, Bacche Rosse

Note di cuore: Cognac, Pepe, Zenzero, Salvia Sclarea, Cipresso

Note di fondo: Ambra, Legno di Cedro della Virginia, Legno di Sandalo delle Indie Occidentali, Vaniglia, Resina di Gomma di Benzoino di Sumatra, Patchouli, vetiver, Cardamomo, Corteccia di Cannella, Muschio

Quest’anno non farti scappare l’occasione di fare un regalo indimenticabile, regala più di un profumo, regala un’esperienza e un viaggio nei sensi.