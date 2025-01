Roma: vittoria sull’Udinese con doppio rigore

In una sfida avvincente al Bluenergy Stadium di Udine, la Roma ha conquistato una vittoria in rimonta per 2-1 contro l’Udinese, interrompendo una serie negativa di 18 partite senza successi in trasferta. I gol decisivi sono stati realizzati su calcio di rigore da Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio friulano firmato da Lorenzo Lucca.

Primo tempo: l’Udinese colpisce per prima

La partita è iniziata con entrambe le squadre attente a non scoprirsi, ma al 38° minuto l’Udinese ha trovato il vantaggio. Su una punizione dalla trequarti battuta da Sandi Lovric, Lorenzo Lucca ha controllato di petto in area e ha scagliato un potente destro sotto la traversa, superando il portiere Mile Svilar. Per Lucca, si tratta del decimo gol in campionato, confermandosi come uno dei giovani attaccanti più promettenti della Serie A.

Secondo tempo: la rimonta giallorossa

Nella ripresa, la Roma è scesa in campo con maggiore determinazione. Al 50° minuto, una giocata personale di Lorenzo Pellegrini ha portato al tocco di mano in area di Christian Kabasele, inducendo l’arbitro a concedere il calcio di rigore. Dal dischetto, il capitano giallorosso ha trasformato con freddezza, riportando il punteggio in parità.

Pochi minuti dopo, al 63°, un’azione combinata tra Eldor Shomurodov ed El Shaarawy ha portato quest’ultimo a tu per tu con il portiere Mihai Sava, che lo ha atterrato in area. L’arbitro ha assegnato il secondo rigore per la Roma. Questa volta, Artem Dovbyk si è incaricato della battuta, spiazzando Sava e portando i giallorossi in vantaggio. Per l’attaccante ucraino, si tratta del dodicesimo gol stagionale.

Gestione del vantaggio e fine della partita

Dopo aver ribaltato il risultato, la Roma ha gestito con maturità il resto della partita, abbassando il baricentro e puntando su veloci ripartenze. L’Udinese ha tentato di reagire, ma senza creare occasioni da gol significative. La difesa giallorossa, guidata da Gianluca Mancini e Evan Ndicka, ha neutralizzato gli attacchi avversari, garantendo i tre punti alla squadra capitolina.

Analisi tattica e scelte tecniche

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha optato per un modulo 3-5-2, dando spazio a diversi giocatori meno utilizzati. In particolare, il nuovo acquisto Devyne Rensch è stato schierato come esterno destro, mostrando subito buone qualità sia in fase difensiva che offensiva. Anche Tommaso Baldanzi ha avuto l’opportunità di partire titolare, affiancando Dovbyk in attacco. Le scelte di Ranieri si sono rivelate efficaci, permettendo alla squadra di mantenere freschezza e intensità per tutta la durata dell’incontro.

Statistiche e curiosità

Questa vittoria segna il primo successo esterno della Roma dal 25 aprile 2024, quando i giallorossi si imposero sempre per 2-1 proprio al Bluenergy Stadium contro l’Udinese.

Con questo risultato, la Roma sale a 30 punti in classifica, avvicinandosi alla zona europea, mentre l’Udinese rimane ferma a 26 punti.

La Roma ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite di campionato, dimostrando una crescita costante sotto la guida di Ranieri.

Prossimi impegni

La Roma si prepara ora ad affrontare una settimana cruciale. Giovedì ospiterà l’Eintracht Francoforte all’Olimpico per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, mentre domenica sarà impegnata nel big match di Serie A contro il Napoli. Ranieri dovrà gestire al meglio le energie della squadra, considerando anche il rientro di giocatori chiave come Paulo Dybala, tenuto a riposo nell’ultima partita.