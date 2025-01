Roma, nodo Paredes e mercato in bilico: difesa, attacco e uscite, ecco le ultime trattative

La Roma è nel pieno del vortice del calciomercato invernale e il ds Florent Ghisolfi è impegnato su più fronti per risolvere le questioni aperte. La rivoluzione promessa dai Friedkin dopo la sconfitta contro il Como ha portato finora solo tre cessioni (Le Fée, Ryan e Hermoso) e due nuovi innesti (Rensch e Gollini). Ma la rosa giallorossa resta ancora incompleta e da sistemare, con diversi affari in bilico tra entrate e uscite.

Paredes e il ritorno al Boca: suggestione o realtà?

Uno dei nodi principali riguarda il futuro di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, campione del mondo con la sua nazionale, ha manifestato il desiderio di anticipare il ritorno al Boca Juniors. I media argentini hanno parlato di un contatto tra Juan Román Riquelme, presidente del club, e Paredes per discutere un possibile accordo: il giocatore sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio attuale di 4 milioni di euro per agevolare il trasferimento, ma servirebbe uno sforzo economico da parte del Boca.

Difesa: si cerca Marmol per sostituire Hermoso

La cessione in prestito di Mario Hermoso al Bayer Leverkusen ha lasciato un vuoto in difesa, e ora la Roma sta cercando un quarto centrale. Il nome in cima alla lista è quello di Mika Marmol, giovane talento del Las Palmas, su cui il Barcellona detiene il 50% della rivendita. La clausola rescissoria è fissata a 10 milioni di euro, ma il ds Ghisolfi sta cercando di abbassare le richieste del club spagnolo per portarlo subito in giallorosso.

L’acquisto di un difensore è diventato urgente, poiché Gianluca Mancini salterà il quarto di Coppa Italia contro il Milan per squalifica.

Il caso Zalewski: tra Inter, Marsiglia e Fiorentina

La trattativa per Nicola Zalewski è diventata complicata. La Roma aveva accettato l’offerta del Marsiglia per 4 milioni di euro più bonus, ma il giocatore ha rifiutato, attratto dalla proposta dell’Inter. Il problema è che il club nerazzurro, tramite Beppe Marotta, ha fatto sapere di poter offrire solo 500.000 euro, puntando eventualmente a prenderlo gratis in estate.

La Roma, dal canto suo, non intende rinnovare il contratto del giocatore dopo le controversie legali della scorsa estate, e nelle ultime ore anche la Fiorentina ha mostrato interesse. L’uscita di Zalewski è cruciale per finanziare l’acquisto del nuovo attaccante, tra cui spicca il nome di Breel Embolo del Monaco.

Shomurodov-Venezia: affare bloccato?

L’altro giocatore in bilico è Eldor Shomurodov. Il suo trasferimento al Venezia, inizialmente impostato su un prestito con obbligo di riscatto, è ancora incerto. Il giocatore non ha ancora dato il suo ok definitivo e il gol segnato nella partita di ieri potrebbe convincerlo a restare.

Nel frattempo, la Roma continua a lavorare per rafforzare il reparto offensivo, tenendo aperte più piste per colmare le lacune in rosa.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/