Roma-Eintracht Francoforte: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Europa League

Questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della sfida tra Roma ed Eintracht Francoforte, valida per l’ottava e ultima giornata della fase a girone unico dell’Europa League.

Situazione delle Squadre

La Roma, guidata da Claudio Ranieri, si trova attualmente al 21° posto in classifica con 9 punti. Dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar nel turno precedente, i giallorossi non possono più ambire a un posto tra le prime otto. Tuttavia, una vittoria questa sera consentirebbe loro di migliorare la posizione in classifica e ottenere un sorteggio più favorevole per gli spareggi.

L’Eintracht Francoforte, allenato da Dino Toppmöller, occupa il secondo posto nel girone con 16 punti ed è già certo di un posto tra le migliori sedici del torneo. I tedeschi stanno vivendo una stagione esaltante, essendo anche terzi in Bundesliga, e affronteranno la partita con maggiore tranquillità.

Probabili Formazioni

Roma (3-4-2-1):

Portiere: Svilar

Svilar Difensori: Mancini, Hummels, N’Dicka

Mancini, Hummels, N’Dicka Centrocampisti: Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño

Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño Trequartisti: Dybala, Pellegrini

Dybala, Pellegrini Attaccante: Dovbyk

Eintracht Francoforte (3-4-2-1):

Portiere: Trapp

Trapp Difensori: Collins, Koch, Theate

Collins, Koch, Theate Centrocampisti: Kristensen, Shkiri, Larsson, Brown

Kristensen, Shkiri, Larsson, Brown Trequartisti: Götze, Knauff

Götze, Knauff Attaccante: Ekitike

Nella Roma, dopo un turno di riposo in campionato, tornano titolari Hummels, Paredes e Dybala. Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e Angeliño, mentre in attacco Dovbyk sarà supportato da Dybala e Pellegrini.

Per l’Eintracht, nonostante la cessione di Marmoush al Manchester City, il tecnico Toppmöller schiererà dal primo minuto l’ex romanista Kristensen e il campione del mondo 2014 Mario Götze. In difesa spazio a Theate, mentre in attacco il riferimento sarà Ekitike, autore finora di 13 gol stagionali.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW TV.

Arbitro dell’Incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro sloveno Rade Obrenovič, con Jérôme Brisard al VAR.

Pronostico

Nonostante la delusione per il pareggio contro l’AZ Alkmaar, la Roma potrebbe chiudere la fase a gironi con una vittoria, approfittando di un Eintracht già qualificato e forse meno motivato. Il pronostico è a favore dei giallorossi, con un possibile risultato di 2-1.

La partita si preannuncia avvincente, con la Roma determinata a ottenere un risultato positivo per affrontare con fiducia gli imminenti spareggi di Europa League.