“Quasar” torna il 1 febbraio su Rai 2: scienza, ambiente e curiosità nella nuova puntata

Sabato 1 febbraio alle 10:10 su Rai 2 andrà in onda l’ottava puntata di “Quasar”, il programma dedicato alla scienza e all’ambiente, condotto da Valerio Rossi Albertini, Fabio Gallo e Marita Langella. La trasmissione unisce apprendimento e divertimento, portando alla luce tematiche attuali e innovazioni scientifiche che cambiano il nostro modo di vedere il mondo.

La valorizzazione dei rifiuti: un’alternativa alla discarica

Nel primo segmento della puntata, Valerio Rossi Albertini ospiterà Filippo Brandolini per approfondire il tema della valorizzazione dei rifiuti. L’attenzione sarà focalizzata su come gli scarti dei materiali non riciclabili possano trasformarsi in una risorsa alternativa allo stoccaggio in discarica. Questa prospettiva innovativa rappresenta un passo avanti verso una gestione più sostenibile dei rifiuti e una riduzione dell’impatto ambientale.

Un settore alimentare sempre più sostenibile

Successivamente, il programma si sposterà sul settore agroalimentare, raccontando come la produzione dei salumi si stia impegnando nella promozione di un modello di impresa sostenibile. L’adozione di pratiche ecocompatibili sta diventando un punto cardine per molte aziende che operano in questo settore, con un’attenzione crescente alla riduzione dell’impatto ambientale lungo tutta la filiera produttiva.

Il regno vegetale: esseri viventi con intenzionalità?

A seguire, Marita Langella intervisterà il Professor Umberto Castiello, il quale illustrerà le recenti scoperte scientifiche che stanno rivoluzionando la nostra percezione delle piante. Le ricerche più recenti suggeriscono che il regno vegetale non sia composto da organismi statici, ma da esseri viventi capaci di azioni intenzionali, cambiando radicalmente il nostro rapporto con la natura.

Downburst: il fenomeno meteorologico estremo

All’interno della rubrica di attualità scientifica, Valerio Rossi Albertini guiderà gli spettatori alla scoperta del “downburst”, un fenomeno meteorologico caratterizzato da correnti discendenti estremamente forti. Questi venti possono impattare il suolo ed espandersi in tutte le direzioni, raggiungendo velocità superiori ai 100 km orari e provocando danni significativi. Un approfondimento fondamentale per comprendere meglio i cambiamenti climatici e i fenomeni atmosferici estremi.

Grandi eventi e impatto ambientale sulle spiagge

Per la rubrica dedicata alla tutela dell’habitat marino, Fabio Gallo incontrerà Madia Mauro per analizzare gli effetti negativi dei grandi eventi sulle spiagge e sulle aree naturali a rischio. L’organizzazione di concerti, festival e manifestazioni in zone delicate può compromettere in modo significativo gli ecosistemi marini e costieri, mettendo in pericolo la biodiversità e l’equilibrio naturale.

Alla ricerca di mondi abitabili: l’astrofisica in primo piano

Nella parte dedicata all’astrofisica, Valerio Rossi Albertini discuterà con il Professor Amedeo Balbi della possibile esistenza di mondi simili alla Terra. La domanda che tutti si pongono è: esistono pianeti capaci di ospitare la vita? Le recenti scoperte sugli esopianeti e le nuove tecnologie di osservazione stanno portando a risultati sempre più affascinanti.

Sfatare i luoghi comuni con la scienza

Tra un argomento e l’altro, la puntata sarà arricchita da clip speciali dedicate a sfatare i luoghi comuni e le fake news, con spiegazioni basate sulla scienza e la conoscenza. Questo segmento del programma offre uno spunto per imparare a distinguere le informazioni corrette dalle false credenze, aiutando il pubblico ad avere una visione più chiara e consapevole della realtà.