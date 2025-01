“Il podcast di Sorrisi a Sanremo”: il Festival approda su Real Time con Aldo Vitali, Lodovica Comello e Tommaso Cassissa

Per vivere il Festival di Sanremo 2025 come mai prima d’ora, arriva “Il Podcast di Sorrisi a Sanremo”, il nuovo programma televisivo firmato TV Sorrisi e Canzoni, che debutta per la prima volta su Real Time. Un’occasione imperdibile per scoprire curiosità, anticipazioni, segreti e retroscena del Festival della Canzone Italiana, raccontati con un tono fresco e coinvolgente.

Dove e quando seguire “Il Podcast di Sorrisi a Sanremo”

Il programma andrà in onda su Real Time dal 11 al 15 febbraio 2025, alle ore 19:00, con la conduzione del direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, affiancato da Lodovica Comello (conduttrice e attrice) e Tommaso Cassissa (attore e content creator). Ogni puntata offrirà un’immersione completa nell’atmosfera del Festival.

Subito dopo la messa in onda, dalle 19:30, ogni episodio sarà disponibile in streaming su:

discovery+

Il canale YouTube di TV Sorrisi e Canzoni

Le principali piattaforme di streaming audio, tra cui Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Contenuti esclusivi e ospiti d’eccezione

“Il Podcast di Sorrisi a Sanremo” promette di raccontare il Festival come mai prima, grazie a:

Ospiti speciali che commenteranno le performance degli artisti e condivideranno curiosità e aneddoti esclusivi.

che commenteranno le performance degli artisti e condivideranno curiosità e aneddoti esclusivi. Approfondimenti sui retroscena del Festival, svelando gli umori e il dietro le quinte della kermesse.

del Festival, svelando gli umori e il dietro le quinte della kermesse. Commenti e analisi sulle canzoni in gara, direttamente dai protagonisti del Festival.

Questo format innovativo trasformerà l’esperienza di Sanremo in un viaggio unico, pensato per appassionati di musica e curiosi del mondo dello spettacolo.

Dal podcast al programma TV: un successo che si evolve

Il programma “Il Podcast di Sorrisi a Sanremo” nasce dal successo dell’omonimo podcast evento prodotto da Mondadori Media e dedicato agli appassionati del Festival. Il podcast, articolato in quattro puntate, ha raccontato la storia della competizione canora più famosa d’Italia, accompagnando il pubblico con aneddoti e interviste esclusive.

Tra gli ospiti d’eccezione del podcast figurano nomi come Rettore, i Coma_Cose, Francesca Michielin e Alessandra Amoroso, che hanno condiviso i loro ricordi e curiosità sul Festival.

Ora, questa esperienza si trasferisce nella città dei Fiori, diventando un appuntamento quotidiano che unisce il meglio del podcasting, della TV e dello streaming.

Perché seguire “Il Podcast di Sorrisi a Sanremo”

Con un mix di leggerezza, curiosità e approfondimenti esclusivi, “Il Podcast di Sorrisi a Sanremo” rappresenta il punto di riferimento per chi desidera vivere il Festival da una prospettiva unica. Non si tratta solo di raccontare le esibizioni sul palco, ma di esplorare tutto ciò che rende Sanremo l’evento più atteso e amato dagli italiani.