“Passaggio a Nord Ovest” il 1 febbraio su Rai 1: un viaggio tra storia, cultura e meraviglie del mondo

Sabato 1 febbraio alle 15:00 su Rai 1, Passaggio a Nord Ovest, il programma condotto da Alberto Angela, porterà gli spettatori in un affascinante viaggio attraverso la Sicilia, l’India, il Sudafrica, il Belgio e l’Italia, alla scoperta di tesori storici, tradizioni e capolavori architettonici.

Dalla Sicilia alla scoperta della Valle dei Templi

La puntata avrà inizio in Sicilia, con la visita al Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Questo sito custodisce il patrimonio monumentale di Akragas, una delle colonie greche più importanti del Mediterraneo, fondata intorno al 580 a.C.. Con i suoi maestosi templi e edifici sacri, Akragas fu una delle città più imponenti della Sicilia greca e, nel 1997, la Valle dei Templi è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.

Kerala: un viaggio tra backwaters, spezie e tradizioni religiose

Dal Mediterraneo ci si sposterà in India, nello stato del Kerala, un luogo straordinario caratterizzato da spiagge cristalline, una rete di canali unici al mondo (le backwaters) e antiche arti e spezie. Qui, le manifestazioni religiose mettono in contatto uomini e divinità, conservando tradizioni millenarie.

Bo-Kaap: il cuore multietnico di Città del Capo

La tappa successiva sarà in Sudafrica, nel quartiere storico di Bo-Kaap a Città del Capo. Questo affascinante angolo della città è noto per le sue case dai colori vivaci e per la sua storia legata alla diaspora forzata delle popolazioni provenienti dalle Indie Olandesi, dall’Indonesia, dal Madagascar e dal Bengala occidentale, portate nel XVI secolo come manodopera dagli olandesi. Nonostante le sue origini legate alla schiavitù, oggi Bo-Kaap celebra quotidianamente la sua identità culturale e il suo orgoglio storico.

Bruxelles e l’Art Nouveau: un patrimonio da scoprire

Si arriverà poi in Belgio, per esplorare una Bruxelles meno conosciuta, lontana dalle istituzioni europee e dalla Grand Place. Alla fine del XIX secolo, la città visse un periodo di grande espansione e divenne una fucina di capolavori dell’Art Nouveau, grazie all’opera di celebri architetti che realizzarono gioielli architettonici unici.

“Tim Burton’s Labyrinth” alla Fabbrica del Vapore di Milano

Infine, per la rubrica “Passaggio alla Mostra”, il viaggio farà tappa alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove è in corso la mostra “Tim Burton’s Labyrinth”. Un’esperienza immersiva nel mondo creativo del celebre regista, con scenografie ambientali, oltre 150 disegni originali e sequenze animate tratte dalla sua carriera cinematografica.

Con un itinerario così variegato, Passaggio a Nord Ovest offrirà al pubblico un viaggio affascinante alla scoperta di storia, cultura, arte e tradizioni da tutto il mondo.