Parma-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Il campionato di Serie A entra nel vivo con la 23ª giornata, aprendo le danze con un match cruciale in ottica salvezza: Parma contro Lecce. La partita si disputerà venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20:45 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. Entrambe le squadre, attualmente appaiate a 20 punti in classifica, cercano una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Dove vedere la partita

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire l’incontro tramite l’applicazione disponibile su smart TV, computer, tablet e smartphone. Per coloro che dispongono di un abbonamento combinato DAZN-Sky, la partita sarà visibile anche sul canale Zona DAZN 1 (canale 214) di Sky, previa attivazione del servizio.

Probabili formazioni

Parma (4-2-3-1):

Portiere : Suzuki

: Suzuki Difensori : Hainaut, Vogliacco, Valenti, Valeri

: Hainaut, Vogliacco, Valenti, Valeri Centrocampisti : Sohm, Keita

: Sohm, Keita Trequartisti : Cancellieri, Mihaila, Bonny

: Cancellieri, Mihaila, Bonny Attaccante: Djuric

Allenatore: Fabio Pecchia

Lecce (4-3-3):

Portiere : Falcone

: Falcone Difensori : Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo

: Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo Centrocampisti : Helgason, Pierret, L. Coulibaly

: Helgason, Pierret, L. Coulibaly Attaccanti: Pierotti, Krstovic, Tete Morente

Allenatore: Marco Giampaolo

Queste formazioni sono indicative e potrebbero subire variazioni fino al fischio d’inizio.

Analisi delle squadre

Parma: La squadra emiliana, guidata da Fabio Pecchia, sta attraversando un periodo difficile, con soli due punti raccolti nelle ultime quattro partite. L’ultima vittoria risale al 28 dicembre 2024, quando i gialloblù si imposero per 2-1 sul Monza. Per questa sfida, il Parma dovrà fare a meno degli infortunati Man ed Hernani, oltre allo squalificato Delprato. In difesa, spazio a Vogliacco e Valenti, mentre in attacco il neoacquisto Milan Djuric potrebbe partire dal primo minuto, supportato sulla trequarti da Cancellieri, Mihaila e Bonny.

Lecce: Il Lecce di Marco Giampaolo è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali un pesante 4-0 contro l’Inter. Nonostante ciò, i salentini hanno mostrato segnali positivi nelle precedenti uscite, inclusa una convincente vittoria per 3-1 in casa dell’Empoli l’11 gennaio, grazie a una doppietta dell’attaccante montenegrino Krstovic. Per la trasferta di Parma, Giampaolo dovrà fare a meno di Berisha a centrocampo, ma ritrova Gallo in difesa. In attacco, confermato il tridente composto da Pierotti, Krstovic e Tete Morente.

Arbitro e designazione arbitrale

La direzione della gara è affidata all’arbitro Sozza, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Rossi L.. Il quarto uomo sarà Arena, mentre al VAR opereranno Ghersini e Guida.

Previsioni meteo per Parma

Per la serata di venerdì 31 gennaio 2025, a Parma sono previste condizioni meteorologiche avverse, con un’allerta gialla per pioggia in vigore fino a sabato alle 23:59 CET. Si consiglia ai tifosi di prepararsi adeguatamente per le possibili precipitazioni durante la partita.

Importanza della partita

Con entrambe le squadre appaiate a 20 punti, questo scontro diretto assume un’importanza capitale nella lotta per la salvezza. Una vittoria consentirebbe a una delle due formazioni di distaccarsi dalla zona retrocessione e acquisire un vantaggio negli scontri diretti, considerando che la gara d’andata terminò con un pareggio per 2-2. Il Parma cercherà di sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo derivante dai nuovi innesti, mentre il Lecce punterà sulla voglia di riscatto dopo le recenti battute d’arresto.