Papa Francesco ospite a “Che tempo che fa”: guerra, migranti e speranza

Papa Francesco è stato l’ospite speciale di Fabio Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa” su Nove. Durante l’intervista, il Santo Padre ha toccato numerosi temi di attualità, dalla tregua tra Palestina e Israele alla situazione dei migranti, passando per il significato del Giubileo e il ruolo della speranza nel mondo di oggi.

Riguardo alla tregua a Gaza, il Papa ha ringraziato i mediatori per il loro impegno nel risolvere le situazioni di conflitto: “I mediatori sono bravi. Ringrazio tanto per quello che hanno fatto. Grazie!”

Sulla soluzione di due popoli e due Stati, auspicata nell’Angelus, ha dichiarato: “La possibilità c’è! Anche credo che sia l’unica soluzione. La disponibilità alcuni ne hanno, altri no. E dobbiamo convincere, dobbiamo convincere con quella retorica mite che convince la convinzione. Ma la pace è superiore alla guerra, sempre. Sempre! Per fare la pace tante volte si perde qualcosa, ma si guadagna di più con la pace. Per la pace ci vuole coraggio!”

Il Santo Padre ha poi spiegato il significato profondo del Giubileo, definendolo l’occasione per “ricominciare”:

“Parlando chiaro, la nostra vita è un continuo rincominciare. Sai, ogni giorno, si ricomincia: dopo una caduta, ci si rialza e si ricomincia; dopo un successo, si va avanti e si rincomincia. E questa è una cosa molto importante: ricominciare, che vuole dire camminare.”

Sul tema dei migranti, Papa Francesco ha indicato quattro azioni fondamentali:

Assumere (accogliere)

Accompagnare

Promuovere

Integrare

Secondo il Pontefice, la guerra e l’immigrazione sono due facce della stessa medaglia. Ha criticato la produzione di armi, sottolineando come la fame e la povertà potrebbero essere risolte se si investisse in cibo invece che in armamenti.

Nell’intervista si è parlato anche dell’autobiografia del Papa “Spera”, scritta con Carlo Musso. Inizialmente concepita come opera postuma, è stata poi pubblicata con il consenso del Santo Padre.

Non sono mancati i riferimenti alle origini italiane della famiglia di Papa Francesco, con l’amore per il cinema e la musica trasmesso dai genitori. Il Papa ha rivelato anche alcuni aneddoti personali, come una rissa giovanile poi risolta con il perdono e l’amicizia.

Infine, il Santo Padre ha affrontato il delicato tema degli abusi nella Chiesa, ribadendo l’impegno nel combattere questo male e nell’essere vicini alle vittime. Ha concluso con un messaggio di speranza per gli ascoltatori: “Fratelli, sorelle, l’anno giubilare è per aprire il cuore. Non lasciare passare questa opportunità. Avanti e coraggio. E non perdere il senso dell’umorismo. Grazie!”