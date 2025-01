Oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

La prima settimana di febbraio porta un mix di emozioni e opportunità. I movimenti planetari influenzano l’amore, il lavoro e il benessere in modi diversi per ogni segno zodiacale. Scopri cosa riservano le stelle per affrontare al meglio questi giorni.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Le relazioni si intensificano e l’energia passionale è alta. I single potrebbero fare un incontro intrigante.

Lavoro: Nuove sfide lavorative potrebbero metterti alla prova, ma avrai la grinta per affrontarle.

Benessere: Energia alta, ma attenzione allo stress. Trova un equilibrio tra impegni e relax.

Voto: 8

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: La dolcezza di Venere favorisce la comunicazione con il partner. I single potrebbero ricevere una sorpresa romantica.

Lavoro: Settimana di stabilità, ideale per concentrarsi su progetti a lungo termine.

Benessere: Rilassati e prenditi cura di te, evita eccessi alimentari.

Voto: 9

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Settimana dinamica in amore, con alti e bassi. La chiave è la comunicazione sincera.

Lavoro: Creatività in aumento, ma fai attenzione a non disperdere energie in troppi progetti.

Benessere: Necessario un po’ di riposo per recuperare le energie.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Momenti di incertezza possono creare tensioni in coppia. Per i single, il passato potrebbe tornare a bussare alla porta.

Lavoro: Piccole difficoltà all’orizzonte, ma con pazienza riuscirai a superarle.

Benessere: Prenditi cura del tuo equilibrio interiore.

Voto: 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Grande passione e momenti intensi. Per i single, un colpo di fulmine è possibile.

Lavoro: Leadership naturale, sarai il punto di riferimento per molti colleghi.

Benessere: Energia al massimo, sfrutta questa carica positiva.

Voto: 10

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Settimana di riflessione in amore. Attenzione a non essere troppo critico con il partner.

Lavoro: Precisione e metodo saranno la chiave per il successo.

Benessere: Evita di affaticarti troppo, concediti del tempo per rilassarti.

Voto: 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Atmosfera armoniosa nelle relazioni, ma cerca di non rimandare decisioni importanti.

Lavoro: Ottime prospettive per chi cerca nuove opportunità professionali.

Benessere: Trova il tempo per dedicarti a ciò che ti fa stare bene.

Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Passione intensa e momenti romantici. Attenzione ai malintesi con il partner.

Lavoro: Potresti ricevere un’offerta interessante, valuta bene i pro e i contro.

Benessere: Necessario un detox mentale e fisico.

Voto: 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Energia e positività in coppia e nelle nuove conoscenze.

Lavoro: Spirito d’iniziativa alle stelle, cogli al volo le opportunità.

Benessere: Vitalità al massimo, ma attenzione a non strafare.

Voto: 10

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: L’amore richiede impegno, non dare nulla per scontato.

Lavoro: Settimana favorevole per consolidare posizioni e raggiungere obiettivi.

Benessere: Un po’ di relax ti aiuterà a mantenere l’equilibrio.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Le stelle favoriscono incontri e relazioni emozionanti.

Lavoro: Momento favorevole per sperimentare nuove strategie.

Benessere: Ottima energia, ideale per fare attività fisica.

Voto: 9

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Settimana romantica, ma attenzione alle illusioni.

Lavoro: La tua creatività è in aumento, sfruttala per nuovi progetti.

Benessere: Evita eccessi e ascolta il tuo corpo.

Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Leone, Sagittario (10) Toro, Scorpione, Acquario (9) Ariete, Bilancia, Capricorno, Pesci (8) Gemelli, Vergine (7) Cancro (6)

Segni top e flop della settimana

Top: Leone, Sagittario

Flop: Cancro