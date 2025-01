Oroscopo settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

L’ultima settimana di gennaio e i primi giorni di febbraio portano un mix di energia e riflessione. I pianeti suggeriscono di concentrarsi sui progetti personali e di mantenere un equilibrio tra vita lavorativa e relazioni. Scopri cosa riservano le stelle per questa settimana e come affrontarla al meglio.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’Ariete inizia la settimana con entusiasmo e determinazione. Le stelle favoriscono le iniziative personali e il lavoro di squadra. In amore, piccoli contrasti potrebbero emergere, ma il dialogo sarà la chiave per risolverli. Voto: 8

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Settimana di stabilità per il Toro. Sul lavoro, ti sentirai apprezzato e le tue idee saranno valorizzate. In amore, l’armonia regna sovrana, ma attenzione a non trascurare i dettagli. Il weekend promette relax e momenti piacevoli. Voto: 9

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli vivranno una settimana ricca di novità. Le stelle ti incoraggiano a prendere decisioni importanti, soprattutto in ambito lavorativo. L’amore riserva sorprese, specialmente per i single. Non lasciarti sfuggire le opportunità. Voto: 9

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro si troverà ad affrontare alcune sfide, ma con pazienza e determinazione riuscirai a superarle. Le relazioni personali richiedono più attenzione e meno emotività. Il consiglio è di dedicarti al tuo benessere interiore. Voto: 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone continua a essere protagonista. Sul lavoro, i tuoi sforzi saranno riconosciuti e potresti ricevere una proposta interessante. L’amore è intenso, con momenti di passione e complicità. Sfrutta questa energia positiva al massimo. Voto: 10

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Settimana di introspezione per la Vergine. Le stelle suggeriscono di rallentare e riflettere sui tuoi obiettivi. Le relazioni personali richiedono equilibrio e comprensione. In ambito lavorativo, è il momento di riorganizzarti. Voto: 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia vive una settimana all’insegna dell’armonia. Le collaborazioni lavorative sono favorite, e in amore è il momento di consolidare i rapporti. Il consiglio delle stelle è di dedicare tempo a ciò che ti fa sentire sereno. Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione affronta una settimana intensa. Sul lavoro, potresti essere chiamato a prendere decisioni rapide, ma il tuo intuito ti guiderà. In amore, preparati a vivere emozioni profonde e inaspettate. Voto: 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario continua a brillare. Le stelle favoriscono viaggi, avventure e nuove opportunità lavorative. L’amore è vivace e stimolante, con sorprese piacevoli per chi è in coppia. Approfitta di questa settimana per fare ciò che ami. Voto: 10

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno si trova in una fase di costruzione e riflessione. Sul lavoro, è il momento di consolidare le tue posizioni. In amore, le stelle ti consigliano di lasciarti andare di più e di mostrare il tuo lato più tenero. Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Settimana di grande creatività per l’Acquario. Le tue idee saranno apprezzate e potrebbero portare a nuovi progetti interessanti. In amore, è il momento giusto per aprirti e condividere i tuoi sentimenti. Weekend ricco di emozioni. Voto: 9

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivranno una settimana di equilibrio. Le stelle favoriscono il lavoro di squadra e le relazioni personali. In amore, è il momento di fare chiarezza e di definire cosa desideri davvero. Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Leone, Sagittario (10) Toro, Gemelli, Scorpione, Acquario (9) Ariete, Bilancia, Capricorno, Pesci (8) Vergine (7) Cancro (6)

Segni top e flop della settimana

Top: Leone, Sagittario

Flop: Cancro