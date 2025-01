“Ora o mai più”, puntata del 25 gennaio 2025: Pierdavide Carone trionfa con “La pioggia”

La terza puntata di “Ora o mai più“, andata in onda sabato 25 gennaio 2025 su Rai 1, ha regalato al pubblico emozioni intense, performance di alto livello e momenti di tensione tra i partecipanti e la giuria. Il programma, condotto da Marco Liorni, continua a riportare sotto i riflettori artisti che, dopo un periodo di successo, hanno vissuto una fase di minore visibilità, offrendo loro l’opportunità di rilanciare la propria carriera.

Struttura della serata

La puntata è stata suddivisa in due manche distinte:

Duetti con i coach: In questa fase, gli otto concorrenti si sono esibiti insieme ai rispettivi coach, interpretando brani celebri e mettendo in luce le proprie capacità vocali e interpretative. Le performance sono state valutate dagli altri coach-giurati, che hanno espresso giudizi e assegnato punteggi. Sfide dirette: Nella seconda parte della serata, ogni concorrente, in collaborazione con il proprio tutor, ha presentato una cover di un brano famoso. Gli abbinamenti per le sfide sono stati determinati tramite sorteggio in diretta, aggiungendo un elemento di imprevedibilità alla competizione.

Esibizioni e valutazioni

Tra le performance più apprezzate della serata:

Pierdavide Carone ha offerto un’interpretazione intensa e coinvolgente, che gli ha permesso di conquistare nuovamente il primo posto nella classifica di puntata.

Matteo Amantia , ex frontman degli Sugarfree, ha confermato il suo talento con una performance energica, consolidando la sua posizione ai vertici della classifica generale.

, ex frontman degli Sugarfree, ha confermato il suo talento con una performance energica, consolidando la sua posizione ai vertici della classifica generale. Anonimo Italiano ha sorpreso pubblico e giuria con una reinterpretazione emozionante di un classico della musica italiana, ottenendo punteggi elevati e risalendo nella graduatoria.

Momenti di tensione

La serata non è stata priva di confronti accesi. In particolare, si è registrato uno scontro verbale tra Valerio Scanu e alcuni membri della giuria riguardo alle valutazioni ricevute. Scanu ha espresso il proprio disappunto per i punteggi assegnati, innescando un dibattito acceso che ha coinvolto anche altri concorrenti e coach.

Classifica finale della puntata

Al termine delle esibizioni, la classifica della terza puntata è risultata la seguente:

Pierdavide Carone Matteo Amantia Anonimo Italiano Pago Antonella Bucci Loredana Errore Valerio Scanu Carlotta

Questa graduatoria tiene conto sia dei voti assegnati dai coach-giurati durante le esibizioni, sia delle preferenze espresse dal pubblico attraverso i canali social ufficiali del programma.

Prospettive future

Con tre puntate già andate in onda, la competizione si fa sempre più serrata. Pierdavide Carone e Matteo Amantia sembrano essere i principali contendenti al titolo finale, ma le dinamiche del programma e le possibili sorprese nelle prossime esibizioni potrebbero ribaltare la situazione. I concorrenti sono chiamati a dare il massimo nelle prossime settimane per convincere sia la giuria che il pubblico e assicurarsi un posto di rilievo nella musica italiana contemporanea.

Per chi desidera rivedere le esibizioni o approfondire i dettagli della puntata, è possibile accedere alla sezione dedicata sul sito ufficiale di RaiPlay, dove sono disponibili le repliche integrali e le clip delle singole performance.