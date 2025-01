Nuova Fiat 500: sarà dedicata a Torino o Mirafiori?

Nel corso del prossimo autunno, sul mercato europeo debutterà la nuova Fiat 500 al prezzo base di circa 20.000 euro. Nota anche come 500 Hybrid o 500 Ibrida, potrebbe essere commercializzata – stando alle indiscrezioni – con la denominazione 500 Torino o 500 Mirafiori, soprattutto per sottolineare la produzione presso lo storico stabilimento italiano.

La futura Fiat 500 dovrebbe essere equipaggiata con il propulsore a benzina 1.0 Firefly, abbinato al cambio manuale a sei marce e dotato della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 12V. Inoltre, saranno previste le versioni aspirata da 75 CV e sovralimentata da 100 CV di potenza. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla motorizzazione a benzina 1.2 Turbo da 136 CV di potenza, dotata della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V e abbinata al cambio automatico a doppia frizione e-DCT a sei rapporti.

Per l’occasione, la configurazione 500e a propulsione elettrica sarà sottoposta al restyling di metà carriera e l’autonomia massima incrementerà fino a 400 km. Infine, per la nuova Fiat 500 non sono escluse derivazioni sul tema, come la cabriolet 500C, l’inedita variante a cinque porte e il modello ‘alter ego’ in chiave sportiva griffato Abarth nelle declinazioni 595 o 695 con l’unità a benzina 1.5 Turbo da 150 CV e 180 CV dotata anch’essa della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V.