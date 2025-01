Nuova Audi Q3: le indiscrezioni sulla propulsione ibrida plug-in hybrid

Quest’anno sarà svelata la nuova Audi Q3, la cui gamma non comprenderà solo le motorizzazioni a benzina 1.5 TFSI o 2.0 TFSI e l’unità diesel 2.0 TDI, tra l’altro tutte dotate della tecnologia ibrida mild hybrid plus da 48V.

Infatti, la prossima Audi Q3 sarà proposta anche nella configurazione a propulsione ibrida plug-in hybrid, con il propulsore a benzina 1.5 TFSIe nelle declinazioni standard da 218 CV e plus da 272 CV di potenza complessiva. L’autonomia massima nella modalità di guida elettrica, invece, dovrebbe ammontare a circa 150 km.

Inoltre, per la futura Audi Q3 a propulsione ibrida plug-in hybrid sarà prevista anche la versione quattro a trazione integrale da 245 CV, affiancata dalle altre declinazioni plus da 306 CV e ultra da 367 CV di potenza complessiva. Nel corso della primavera del 2026, invece, debutterà la variante SUV coupé Sportback. Infine, non è esclusa la configurazione allroad, dedicata alla guida in fuoristrada.