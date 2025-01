Le imperdibili novità di Paramount+ a febbraio 2025: date di uscita e dove vederle

Febbraio 2025 si preannuncia un mese ricco di emozioni per gli abbonati a Paramount+, con una serie di uscite attesissime che spaziano dal dramma al reality, passando per l’azione e l’avventura. Ecco una panoramica dettagliata delle principali novità in arrivo sulla piattaforma.

Yellowjackets Stagione 3 – Disponibile dal 14 febbraio

La serie originale di SHOWTIME®, creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, torna con una terza stagione carica di suspense. Dopo essere sopravvissute a un incidente aereo nelle remote regioni del Nord America, le protagoniste, un tempo talentuose calciatrici liceali, affrontano nuove sfide. Con l’inverno alle spalle, le tensioni interne minacciano la loro unità, mentre nel presente emergono segreti sepolti da tempo. Il cast stellare include:

Melanie Lynskey (candidata agli Emmy e vincitrice del Critics Choice Award)

(candidata agli Emmy e vincitrice del Critics Choice Award) Christina Ricci (candidata agli Emmy)

(candidata agli Emmy) Hilary Swank (due volte premio Oscar®) come guest star

(due volte premio Oscar®) come guest star Lauren Ambrose (candidata agli Emmy)

La serie è prodotta da Lionsgate Television per SHOWTIME® ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

1923 Stagione 2 – Disponibile dal 23 febbraio

Dalla mente del candidato all’Oscar® Taylor Sheridan, arriva la seconda stagione di 1923, interpretata da Harrison Ford e Helen Mirren. Ambientata durante il proibizionismo e la Grande Depressione, la serie segue le vicende della famiglia Dutton. In questa stagione, un inverno rigido porta nuove sfide per Jacob (Ford) e Cara (Mirren) nel ranch Dutton. Spencer (interpretato da Brandon Sklenar) intraprende un viaggio per salvare la sua famiglia, mentre Alexandra (interpretata da Julia Schlaepfer) affronta un percorso transatlantico per ritrovare il suo amore. Il cast comprende anche:

Jerome Flynn

Darren Mann

Brian Geraghty

Aminah Nieves

Michelle Randolph

Sebastian Roché

Timothy Dalton

Jennifer Carpenter

La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, e distribuita da Paramount Global Content Distribution.

NCIS: Sydney Stagione 2 – Disponibile dall’8 febbraio

Per la prima volta, il franchise NCIS si espande oltre i confini statunitensi con NCIS: Sydney. Ambientata nella pittoresca città portuale australiana, la serie segue una task force multinazionale composta da agenti dell’NCIS e della Polizia Federale Australiana (AFP). La squadra è guidata dall’agente speciale Michelle Mackey (interpretata da Olivia Swann) e dal sergente Jim “JD” Dempsey (interpretato da Todd Lasance). In questa stagione, affrontano crimini navali nell’oceano Indo-Pacifico, una delle aree più contese al mondo. La produzione è affidata a Endemol Shine Australia per CBS Studios e Paramount Australia.

Italia Shore Stagione 2 – Disponibile dal 18 febbraio

Dopo il successo della prima stagione, il docu-reality italiano torna con nuovi episodi. Ambientato in una splendida villa sulla costa laziale, vicino a Roma, il programma segue un gruppo di giovani dalle personalità eccentriche. Oltre alle dinamiche nella villa, questa stagione include un’escursione a Napoli, città di origine di alcuni partecipanti. Il cast vede il ritorno di volti noti e l’introduzione di nuove figure, promettendo momenti indimenticabili. Prodotto da Fremantle, lo show sarà disponibile su Paramount+ dal 18 febbraio e successivamente su MTV il 23 febbraio alle 22:00.

The Road Trip – Disponibile dal 28 febbraio

Dai creatori di The Flatshare e basata sul best-seller di Beth O’Leary, The Road Trip è una commedia romantica che esplora l’amore in tutte le sue forme attraverso tre relazioni indimenticabili:

Una storia d’amore tra classi sociali diverse

Un’amicizia codipendente

Un complicato ma affettuoso legame tra sorelle

Il cast include:

Emma Appleton

Isabella Laughland

Laurie Davidson

David Jonsson

Angus Imrie

La serie è scritta da Ryan O’Sullivan e Matilda Wnek, diretta da China Moo-Young e prodotta da 42 in associazione con PTIS.

Henry Danger The Movie – Disponibile dal 22 febbraio

Basato sulla popolare serie di Nickelodeon, il film segue le avventure di Henry Hart (interpretato da Jace Norman), apprendista del supereroe Capitan Man. In questa nuova avventura, Henry incontra un superfan desideroso di combattere il crimine al suo fianco. Quando il fan entra in possesso di un dispositivo che apre realtà alternative, Henry, con l’aiuto del suo amico Jasper (interpretato da Sean Ryan Fox), deve trovare un modo per tornare alla sua dimensione. Il cast comprende anche:

Ella Anderson nel ruolo di Piper Hart

nel ruolo di Michael D. Cohen nel ruolo di Schwoz

nel ruolo di Frankie Grande nel ruolo di Frankini

nel ruolo di Glee Dango come new entry nel ruolo di Missy Martin/Superfan

Il film è diretto da Joe Menendez e scritto da Chris Nowak e Jake Farrow.

Altre novità su Paramount+ a febbraio 2025

Oltre ai titoli principali, Paramount+ arricchisce il suo catalogo con altre interessanti proposte: