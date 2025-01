“Non vendi più casa in 2 giorni a Milano come alcuni anni fa”: Antonio Siciliano racconta il mercato immobiliare

Antonio Siciliano da 13 anni vende case a Milano. “Circa un migliaio”, dice. Una carriera che supera il decennio. Elegante, gentile, pronto a dare giuste spiegazioni ai clienti di ogni tipo. Siciliano parla e analizza il momento immobiliare a Milano. “Il mercato delle case di lusso c’è ed è di nicchia, ma oggi non si vendono più case in pochi giorni come in passato”, racconta. Ora ha un’agenzia- Art Real Estate – con oltre 10 collaboratori a Milano. “Etica, corretti con il cliente, trasparenza e assistenza”, continua Siciliano.

Com’è il mercato casa a Milano?

“I tassi alti, negli ultimi mesi, hanno frenato un po’ l’acquisto della casa a Milano. Molte persone hanno scelto una casa più piccola, nel 2024 molti sono stati alla finestra ed hanno aspettano. Nel 2021 e 2022 è esploso il mercato immobiliare. Dal 2023, quindi, c’è stata una lieve flessione”.

Quanto si spende in media?

“Più o meno 5.500 euro al metro quadro. Ma anche di più, dipende. Ci sono anche case in zone periferiche dove si vende a 3000 euro al metro quadrato”.

Affitti e vendita: cosa preferiscono i milanesi?

“Dipende. Chi può permettersi una casa la compra con il mutuo (con il tasso che va tra il 3 e il 3,5%). Chi non può sottoscrivere un mutuo va in affitto, che sono leggermente calmierati. Un anno e mezzo fa si affittava di tutto a prezzi alti. Non c’è più la corsa all’affitto come in passato”

E i monolocali?

“750- 900 euro circa al mese. Bilocale, tra i 1000 e i 1500 al mese”.

Il mercato come cambia a Milano in questi mesi?

“E’ un mercato che cambia di mese in mese. Oggi con cicli molto più brevi. Occorre stare alla finestra anche per i tassi di mutuo. I mutui green, nuove costruzioni, hanno un tasso vantaggioso e agevolato. La periferia sta crescendo molto: Segrate, Settimo milanese, ad esempio. Chi ha 500 mila euro di budget compra una casa di 100 metri quadrati a Milano. Un po’ più lontano dal centro acquista una casa con terrazzo ed ampia”.

Prospettive su mercato case di lusso e case “normali”

“Il mercato del lusso non conosce crisi. Negli ultimi anni ha preso parecchio piede. E non conosce crisi, rimarrà un mercato di nicchia. Per le case “normali” non si vende più a prezzi molto alti: ora c’è il giusto prezzo”.