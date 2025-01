Nausica Marasca è la nuova Velina bionda di Striscia la Notizia: la prima scelta dal pubblico

Da domani, venerdì 31 gennaio 2025, il pubblico di Striscia la Notizia vedrà sul celebre bancone del tg satirico una nuova coppia di Veline: accanto alla mora Beatrice Coari, farà il suo debutto ufficiale la bionda Nausica Marasca, vincitrice di un’inedita selezione che l’ha vista emergere tra tredici concorrenti.

Per la prima volta nella storia ultra-trentennale di Striscia, la Velina è stata scelta direttamente dal pubblico, attraverso una fase eliminatoria in cui le candidate si sono esibite nel programma di Antonio Ricci. Un’edizione speciale che segna una svolta nella tradizione del programma di Canale 5.

La vittoria ha rappresentato un momento di grande emozione per Nausica Marasca, che ha raccontato le sue sensazioni a caldo:

«La vittoria è stata davvero emozionante, ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un’esperienza unica. Le gambe tremavano come sempre, ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare. Sono felice di come sia andata e sono piena di gratitudine per tutto quello che Striscia mi ha dato. Ora non vedo l’ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale».