Napoli-Juventus 2-1: rimonta degli azzurri, prima sconfitta per i bianconeri

Il 25 gennaio 2025, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ha inflitto alla Juventus la prima sconfitta stagionale in Serie A, ribaltando il risultato e imponendosi per 2-1. Questo successo consolida la leadership dei partenopei, portando a sette la striscia di vittorie consecutive in campionato.

Primo tempo: debutto e vantaggio bianconero

La partita è iniziata con un ritmo elevato, con la Juventus che ha mostrato un’aggressività sorprendente. Al 43′, il nuovo acquisto Randal Kolo Muani, al suo esordio con la maglia bianconera, ha sfruttato un rimpallo favorevole e ha insaccato con un tiro al volo, portando in vantaggio la sua squadra.

Secondo tempo: la rimonta del Napoli

Nella ripresa, il Napoli ha mostrato determinazione e carattere. Al 57′, Matteo Politano ha servito un cross preciso per André-Frank Zambo Anguissa, che di testa ha pareggiato i conti. Successivamente, al 69′, un fallo di Manuel Locatelli su Scott McTominay ha portato a un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Romelu Lukaku, fissando il risultato sul 2-1.

Le parole degli allenatori

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori ma ha invitato alla cautela: “Dobbiamo restare umili e continuare a lavorare. Oggi, però, abbiamo battuto una grande squadra che ci aveva lasciato molto indietro l’anno scorso”.

Dall’altra parte, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha espresso delusione per la sconfitta, sottolineando la difficoltà di mantenere l’intensità per tutta la partita e riconoscendo la superiorità del Napoli nella ripresa.

Statistiche e classifica

Con questa vittoria, il Napoli raggiunge quota 53 punti in classifica, sei in più dell’Inter, che ha però due partite in meno. La Juventus rimane al quinto posto con 37 punti. Il Napoli ha ora una striscia aperta di sette vittorie consecutive in campionato, rafforzando le proprie ambizioni nella corsa allo scudetto.

Prossimi impegni

Il Napoli affronterà nel prossimo turno il Torino, cercando di mantenere il proprio vantaggio in classifica. La Juventus, invece, cercherà di riscattarsi nella sfida contro la Fiorentina, con l’obiettivo di rimanere in corsa per un posto in Champions League.