Il Napoli espugna Bergamo: Lukaku decisivo nel 3-2 contro l’Atalanta

Il Napoli ha ottenuto una vittoria cruciale battendo l’Atalanta per 3-2 al Gewiss Stadium di Bergamo, consolidando così la sua posizione al vertice della Serie A con 50 punti, sei in più dell’Inter, che ha due partite in meno.

Primo tempo: botta e risposta tra Atalanta e Napoli

La partita è iniziata con l’Atalanta che ha imposto un pressing alto, costringendo il Napoli sulla difensiva. Al 16° minuto, il capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui, ha portato in vantaggio i padroni di casa con un potente sinistro nell’angolo superiore, segnando il suo 14° gol stagionale.

Il Napoli ha reagito al 27°, quando Matteo Politano ha approfittato di una deviazione favorevole in area per pareggiare i conti. Al 40°, i partenopei hanno ribaltato il risultato: André-Frank Zambo Anguissa ha raggiunto il fondo campo e ha servito un assist preciso per Scott McTominay, che ha insaccato da distanza ravvicinata, portando il punteggio sul 2-1 per gli ospiti.

Secondo tempo: equilibrio e colpo di testa decisivo di Lukaku

Nella ripresa, l’Atalanta ha trovato il pareggio al 50° minuto grazie a Ademola Lookman, che ha superato Giovanni Di Lorenzo con un tunnel, si è accentrato e ha battuto il portiere con un tiro preciso nell’angolo basso.

La partita sembrava destinata al pareggio, ma al 78° minuto il Napoli ha trovato il gol decisivo: Romelu Lukaku ha segnato di testa su un cross di Anguissa, fissando il risultato sul 3-2 finale.

Dichiarazioni post-partita

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha elogiato la crescita della squadra, sottolineando la capacità di affrontare le difficoltà, nonostante l’addio di Khvicha Kvaratskhelia e l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Conte ha dichiarato: “Abbiamo fatto un grande passo avanti e ora dobbiamo continuare su questa strada”.

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha accettato la sconfitta, evidenziando l’importanza di concentrarsi sui prossimi impegni in Champions League, Serie A e Coppa Italia.

Prossimi impegni

Il Napoli ospiterà la Juventus nel prossimo turno, in una sfida cruciale per le ambizioni di vertice.

L’Atalanta, dopo aver interrotto una serie positiva di 16 partite, cercherà di riprendere il cammino positivo nei prossimi incontri.