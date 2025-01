Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Oggi, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà il palcoscenico di una delle sfide più attese della Serie A: Napoli contro Juventus. Questo incontro, valido per la 22ª giornata di campionato, mette di fronte la capolista e una delle sue storiche rivali, promettendo spettacolo e intensità.

Situazione attuale delle squadre

Il Napoli, guidato da Antonio Conte, sta vivendo un momento d’oro. Reduce da sei vittorie consecutive in campionato, gli azzurri mirano a consolidare il primato in classifica. Nonostante l’assenza dell’infortunato Mathías Olivera, sostituito da Leonardo Spinazzola, la squadra partenopea può contare su un organico di alto livello.

Dall’altra parte, la Juventus di Thiago Motta è ancora imbattuta in questa stagione, ma i numerosi pareggi (ben 13 su 21 partite) l’hanno relegata al quinto posto, a 13 punti dal Napoli. L’obiettivo dei bianconeri è superare la Lazio al quarto posto e rilanciarsi nella corsa per un piazzamento in Champions League. L’ultimo successo contro il Milan per 2-0 ha ridato fiducia alla squadra.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

Una delle principali novità potrebbe essere l’esordio dal primo minuto del neoacquisto Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain. Con le assenze di Gleison Bremer, Juan Cabal e Arkadiusz Milik per infortunio, Motta potrebbe affidarsi al talento francese per dare maggiore incisività all’attacco.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla tramite l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer. Per gli utenti Sky con decoder Sky Q, è possibile accedere al match anche attraverso il canale DAZN1 (canale 214), previa attivazione del servizio.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Dei Giudici, con Zufferli come quarto uomo. Al VAR ci saranno Paterna e Mariani.

Precedenti e statistiche

Nei 183 precedenti tra le due squadre, la Juventus ha ottenuto 85 vittorie, il Napoli 47, mentre 51 sono stati i pareggi. La partita d’andata, disputata allo Stadium, si è conclusa con uno 0-0 privo di grandi emozioni.

Condizioni meteo

Per quanto riguarda le condizioni meteo a Napoli, oggi è previsto cielo prevalentemente nuvoloso, con una temperatura massima di 16°C e una minima di 10°C.

Curiosità

Romelu Lukaku , attaccante del Napoli, è attualmente uno dei migliori marcatori del campionato e sarà osservato speciale dalla difesa bianconera.

La Juventus è l'unica squadra imbattuta in questa Serie A, ma i numerosi pareggi ne hanno limitato la scalata in classifica.

Questo sarà il primo confronto tra Antonio Conte e Thiago Motta da allenatori in Serie A.

Quote e Pronostici

I bookmaker vedono il Napoli favorito per questo big match: la vittoria degli azzurri è quotata 2.15, mentre il successo della Juventus è dato a 3.90. Il pareggio è offerto a 2.85. Considerando le due ottime difese e lo 0-0 dell’andata, si prevede una partita con poche reti; il segno “no gol” è quotato a 1.75.