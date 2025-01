Monza scatenato sul mercato: arrivano Castrovilli e Camarda, Maldini verso l’Atalanta

Il Monza non si ferma e, come da tradizione, il suo amministratore delegato Adriano Galliani si scatena nei giorni finali del calciomercato. I brianzoli hanno messo a segno due colpi importanti:

Gaetano Castrovilli (27) , in arrivo dalla Lazio con la formula del prestito secco.

, in arrivo dalla con la formula del prestito secco. Francesco Camarda (16), giovane attaccante, che ha detto sì al trasferimento in prestito.

Ieri sera Castrovilli è giunto in città e oggi svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Monza fino a giugno. L’operazione è stata agevolata dal rapporto tra Galliani e l’agente del calciatore.

Maldini vicino all’Atalanta

Questi movimenti hanno sbloccato il passaggio di Daniel Maldini (23) all’Atalanta. Il centrocampista, valutato 15 milioni di euro dal Monza, è un obiettivo dichiarato della Dea, pronta a offrire una cifra superiore alla clausola di 12 milioni, valida solo per l’estate, per averlo subito. Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli e organizzando le visite mediche.

La situazione del difensore Giorgio Scalvini (21) sarà determinante per l’acquisto di un nuovo centrale da parte dell’Atalanta.

Cagliari alla ricerca di rinforzi

Anche il Cagliari sta lavorando intensamente sul mercato. Dopo la cessione di Gianluca Lapadula (34) allo Spezia, i sardi sono a caccia di un attaccante. Tra i nomi più caldi:

Cyriel Dessers (30) , opzione principale.

, opzione principale. Eldor Shomurodov (29), seguito anche dal Venezia.

Per la difesa, il club sta monitorando Nicolò Bertola (21) dello Spezia, ma la concorrenza è elevata.

Empoli chiude per Kouame

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Christian Kouame (27). Lo scambio di documenti è avvenuto ieri e oggi l’attaccante ivoriano svolgerà le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale.

Lecce: Dorgu verso Manchester, caccia ai sostituti

Dorgu (Lecce) Emmanuele Mastrodonato / IPA Sport / IPA

Il Lecce sta vivendo ore frenetiche sul mercato. Il giovane Patrick Dorgu (20) è stato convocato per la sfida contro il Parma, ma nel weekend volerà a Manchester per definire il suo trasferimento. Il club salentino sta cercando un sostituto e si è mosso per Tommaso Augello (30), ma il Cagliari non sembra disposto a cederlo.

Per l’attacco, il direttore sportivo Pantaleo Corvino sta valutando diversi profili, tra cui:

Luka Ivanusec (26) del Feyenoord , per cui è stata presentata una richiesta di prestito.

del , per cui è stata presentata una richiesta di prestito. Victor Nelsson (26) del Galatasaray, per il quale ci sono stati contatti recenti.

Ufficialità e altre trattative

Diversi club hanno già chiuso operazioni di mercato: