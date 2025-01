Milan, vittoria di misura sul Girona: Leão avvicina i rossoneri agli ottavi di Champions League

Nella serata di mercoledì 22 gennaio 2025, l’AC Milan ha ottenuto una preziosa vittoria per 1-0 contro il Girona FC allo stadio San Siro, consolidando la propria posizione nella fase a gironi della UEFA Champions League.

Primo tempo: dominio rossonero e gol di Leão

La partita è iniziata con un imprevisto per il Milan: al 4° minuto, Emerson Royal ha subito un infortunio ed è stato sostituito da Davide Calabria.

Nonostante l’uscita forzata, i rossoneri hanno mantenuto alta l’intensità, creando diverse occasioni da gol. Al 24° minuto, una rapida ripartenza ha portato Rafael Leão a servire Theo Hernández, il cui tiro ha colpito la traversa.

Pochi minuti dopo, al 29°, è stato il turno di Yunus Musah: l’americano ha scagliato un potente destro che ha centrato il palo interno, sfiorando nuovamente il vantaggio per il Milan.

Il gol è arrivato al 37° minuto: Ismaël Bennacer ha recuperato palla a centrocampo e ha lanciato in profondità Rafael Leão. Il portoghese, dopo aver controllato il pallone, ha calciato di sinistro sotto la traversa, superando il portiere avversario Paulo Gazzaniga e portando il Milan in vantaggio.

Secondo tempo: reazione del Girona e gol annullato

Nella ripresa, il Girona ha cercato di reagire, aumentando la pressione offensiva. Al 57° minuto, Bryan Gil ha trovato la rete con un tiro dalla distanza, ma l’arbitro Tobias Stieler ha annullato il gol per una posizione di fuorigioco, confermata dal VAR.

Nonostante gli sforzi degli spagnoli, la difesa rossonera, guidata da Mike Maignan, ha resistito agli attacchi, mantenendo inviolata la porta fino al fischio finale.

Situazione nel girone e prospettive future

Con questa vittoria, il Milan sale al 6° posto in classifica con 15 punti, avvicinandosi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Per assicurarsi il passaggio del turno, ai rossoneri basterà un pareggio nell’ultima partita del girone, in programma il 29 gennaio contro la Dinamo Zagabria.

Il Girona, alla sua prima partecipazione in Champions League, conclude l’avventura europea con l’eliminazione, avendo raccolto solo 3 punti in sette partite e senza aver segnato gol nelle trasferte.

Statistiche chiave

Rafael Leão ha partecipato attivamente ad almeno un gol nelle sue ultime quattro partite di UEFA Champions League, totalizzando 3 reti e 1 assist.

ha partecipato attivamente ad almeno un gol nelle sue ultime quattro partite di UEFA Champions League, totalizzando 3 reti e 1 assist. Il Milan ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime cinque partite di UEFA Champions League, dimostrando una costante efficacia offensiva.

Prossimi impegni

Il Milan tornerà in campo domenica 26 gennaio per affrontare il Parma in Serie A, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato. Successivamente, i rossoneri si concentreranno sull’ultima sfida del girone di Champions League contro la Dinamo Zagabria, determinante per il passaggio agli ottavi di finale.