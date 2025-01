Milan-Parma: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Domenica 26 gennaio 2025, alle ore 12:30, lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà il teatro della sfida tra Milan e Parma, valida per la 22ª giornata di Serie A. I rossoneri, reduci da una vittoria in Champions League contro il Girona, cercano di rilanciarsi in campionato. Il Parma, invece, è in lotta per la salvezza e punta a ottenere punti preziosi in trasferta.

Situazione delle Squadre

Il Milan, guidato da Sérgio Conceição, sta vivendo una stagione altalenante. Nonostante il recente successo europeo, in campionato la squadra fatica a trovare continuità. Attualmente, i rossoneri occupano la settima posizione in classifica, a cinque punti dalla zona Champions League. Le assenze per infortunio di giocatori chiave come Emerson Royal hanno costretto l’allenatore a rivedere le proprie scelte tattiche. Il ritorno di Christian Pulisic dal primo minuto rappresenta una nota positiva per l’attacco milanista.

Il Parma, allenato da Fabio Pecchia, si trova in una posizione delicata, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Nelle ultime tre partite, i gialloblù non hanno ottenuto vittorie, raccogliendo solo un pareggio interno contro il Venezia. La recente sconfitta contro il Genoa ha evidenziato le difficoltà della squadra, soprattutto in fase difensiva. L’arrivo di nuovi innesti come Djuric potrebbe offrire soluzioni aggiuntive in attacco, ma per questa partita sarà ancora Bonny a guidare l’attacco.

Probabili Formazioni

Milan (4-2-3-1):

Portiere: Mike Maignan

Difensori: Davide Calabria , Fikayo Tomori , Matteo Gabbia , Theo Hernández

, , , Centrocampisti: Yunus Musah , Ismaël Bennacer

, Trequartisti: Christian Pulisic , Tijjani Reijnders , Rafael Leão

, , Attaccante: Álvaro Morata

Allenatore: Sérgio Conceição

Parma (4-2-3-1):

Portiere: Zsombor Senkó

Difensori: Enrico Delprato , Alessandro Circati , Lautaro Valenti , Francesco Valiani

, , , Centrocampisti: Adrian Bernabé , Drissa Camara

, Trequartisti: Dennis Man , Franco Vázquez , Valentin Mihăilă

, , Attaccante: Adrian Benedyczak

Allenatore: Fabio Pecchia

Nel Milan, il rientro di Pulisic dal primo minuto offre maggiore creatività sulla trequarti. In difesa, Calabria sostituirà l’infortunato Emerson Royal, mentre Gabbia affiancherà Tomori al centro della retroguardia. A centrocampo, Musah è favorito su Fofana per affiancare Bennacer.

Per il Parma, nonostante l’arrivo di Djuric, sarà ancora Bonny a guidare l’attacco. Sulla fascia destra, Man è in vantaggio su Almqvist, mentre a sinistra agirà Mihăilă. In mediana, la coppia Sohm–Keita avrà il compito di contrastare le iniziative avversarie.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer. Per gli utenti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.

Arbitro dell’Incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, con Antonio Giua come quarto uomo. Al VAR ci saranno Luigi Nasca e Aleandro Di Paolo.

Precedenti e Statistiche

Negli ultimi cinque confronti tra le due squadre, il Milan ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo incontro a San Siro risale al marzo 2024, quando i rossoneri si imposero per 2-0 grazie alle reti di Leão e Giroud. Il Parma non vince a Milano dal settembre 2014, quando si impose per 4-2 in una partita ricca di emozioni.