Milan-Girona: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta di Champions League

Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 21:00, il Milan ospiterà il Girona allo stadio San Siro di Milano, in un match cruciale della settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. I rossoneri, attualmente al 12° posto con 12 punti, puntano a entrare tra le prime otto squadre per accedere direttamente agli ottavi di finale. Il Girona, invece, occupa la 30ª posizione con 3 punti e necessita di una vittoria per mantenere vive le speranze di avanzare nella competizione.

Situazione delle squadre

Il Milan, guidato dal nuovo tecnico Sérgio Conceição, cerca riscatto dopo la recente sconfitta in campionato contro la Juventus. Conceição, al debutto europeo sulla panchina rossonera, ha sottolineato l’importanza della partita: “Dobbiamo vincere a ogni costo per ottenere il pass agli ottavi di finale”. La squadra è determinata a sfruttare il fattore campo e l’appoggio dei tifosi per centrare l’obiettivo.

Il Girona, allenato da Míchel, arriva a San Siro con l’obbligo di vincere per migliorare la propria posizione in classifica. La squadra spagnola ha ottenuto finora una sola vittoria in sei partite e si trova in una situazione complicata. Míchel ha dichiarato: “Siamo consapevoli delle difficoltà, ma daremo il massimo per ottenere un risultato positivo”. Il Girona dovrà fare a meno di Miguel Gutiérrez e Bojan Miovski, rimasti a casa per infortunio, mentre recupera Yangel Herrera e Arnaut Danjuma.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Leão, Morata.

Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Leão, Morata. Girona (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, Francés, Krejci, Blind; Yangel Herrera, Oriol Romeu, Iván Martín; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Amazon Prime Video, con collegamento a partire dalle ore 21:00.

Arbitro dell’incontro

La direzione di gara è affidata all’arbitro tedesco Tobias Stieler, coadiuvato dagli assistenti Christian Gittelmann e Eduard Beitinger. Il quarto uomo sarà Martin Petersen, mentre al VAR opereranno Christian Dingert e Marco Fritz.

Statistiche e precedenti

Il Milan ha un buon rendimento nelle partite casalinghe europee, avendo ottenuto risultati positivi nelle ultime uscite a San Siro. Il Girona, invece, ha mostrato alcune difficoltà nel mantenere la porta inviolata, subendo gol in diverse occasioni durante la fase a gironi.

Giocatori chiave da tenere d’occhio

Per il Milan, l’attaccante portoghese Rafael Leão è uno dei principali pericoli per le difese avversarie, grazie alla sua velocità e abilità nel dribbling. Anche il centrocampista Ismaël Bennacer rappresenta un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra, offrendo qualità sia in fase difensiva che offensiva.

Nel Girona, l’attaccante spagnolo Abel Ruiz è noto per la sua capacità di finalizzare le azioni offensive, mentre il centrocampista venezuelano Yangel Herrera può creare pericoli con le sue incursioni e il tiro dalla distanza.

Possibili scenari di qualificazione

Una vittoria del Milan questa sera potrebbe garantire l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando i playoff e consolidando la posizione tra le migliori squadre europee. In caso di pareggio o sconfitta, i rossoneri dovranno attendere l’esito delle altre partite del girone per conoscere il proprio destino nella competizione.