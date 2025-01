Calciomercato Milan: Morata verso il Galatasaray, arriva Giménez dal Feyenoord?

Il Milan è al centro di una significativa operazione di mercato che potrebbe portare all’uscita di Álvaro Morata e all’arrivo dell’attaccante messicano Santiago Giménez. Secondo le ultime indiscrezioni, il Galatasaray ha manifestato un forte interesse per Morata, mentre i rossoneri stanno intensificando i contatti con il Feyenoord per assicurarsi le prestazioni di Giménez.

Álvaro Morata verso il Galatasaray

L’attaccante spagnolo Álvaro Morata, arrivato al Milan nell’estate del 2024 dall’Atlético Madrid per una cifra intorno ai 13 milioni di euro, potrebbe già lasciare Milano. Il Galatasaray ha avanzato un’offerta per il giocatore, proponendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tuttavia, il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo per liberare spazio salariale e finanziare nuovi acquisti. Le trattative sono in corso, e le prossime ore saranno decisive per definire il futuro dell’attaccante spagnolo.

Santiago Giménez: il nuovo obiettivo per l’attacco rossonero

Per sostituire Morata, il Milan ha individuato in Santiago Giménez il profilo ideale. L’attaccante messicano, classe 2001, attualmente in forza al Feyenoord, ha attirato l’attenzione dei rossoneri grazie alle sue prestazioni di alto livello nel campionato olandese. Il Milan ha presentato una prima offerta di 20 milioni di euro più 7 di bonus, successivamente aumentata a 30 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Nonostante l’infortunio subito recentemente da Giménez, le sue condizioni non destano preoccupazioni, e il Milan è determinato a chiudere l’affare.

Strategia di mercato del Milan

Queste operazioni rientrano in una più ampia strategia del Milan per rafforzare la rosa e correggere alcune scelte di mercato fatte in precedenza. Oltre a Morata, anche altri giocatori come Emerson Royal e Strahinja Pavlović sono stati oggetto di trattative per una possibile cessione. L’obiettivo è liberare risorse per investire su profili più adatti al progetto tecnico di Sérgio Conceição.

Prossimi sviluppi

Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro di Morata e l’eventuale arrivo di Giménez. La dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere entrambe le operazioni prima della chiusura del mercato invernale. I tifosi attendono con ansia aggiornamenti, sperando che queste mosse possano rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione.