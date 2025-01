MG XS: allo studio la fuoristrada di grandi dimensioni?

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, potrebbe debuttare la nuova MG XS. Rappresenterà l’inedita fuoristrada del redivivo costruttore britannico, nonché la versione europea della nuova Majestor già destinata al mercato indiano per affiancare gli altri modelli Astor, Hector e Gloster.

Riconoscibile per le grandi dimensioni della carrozzeria, la nuova MG XS misurerà 505 centimetri in lunghezza, come la gemella Maxus D90. Infatti, sarà proposta anch’essa dal gruppo Saic presso l’impianto cinese di Wuxi. La diretta concorrente, invece, sarà la fuoristrada Toyota Land Cruiser.

La gamma della nuova MG XS dovrebbe comprendere la motorizzazione 2.0 Turbodiesel a doppia sovralimentazione da 218 CV di potenza e 480 Nm di coppia massima, abbinata al cambio automatico ad otto rapporti, nonché alla trazione integrale inseribile. Tuttavia, non è esclusa l’adozione della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V e l’introduzione della futura configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.