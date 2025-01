Lo streaming in Italia: Netflix domina, ma Prime Video si avvicina sempre di più

Negli ultimi mesi, il mercato dello streaming in Italia ha visto significativi cambiamenti nelle quote di mercato. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato da JustWatch, la più grande guida mondiale ai contenuti in streaming, Netflix rimane in testa con il 29% di quota di mercato, ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita, con Prime Video che lo segue da vicino al 28%.

Netflix in testa, ma in flessione: Prime Video si avvicina

Nonostante mantenga la leadership, Netflix ha registrato un calo dell’1% rispetto al trimestre precedente. Prime Video, invece, si conferma in crescita e mantiene la sua posizione con una quota del 28%, avvicinandosi sempre di più alla vetta.

Al terzo posto troviamo Disney+, con una quota del 17%, consolidando la sua posizione come principale alternativa ai due giganti. Più distaccate NOW TV e Paramount+, rispettivamente con il 7% e il 4%.

Le piattaforme streaming in Europa e nel mondo

Se in Italia la situazione vede Netflix ancora in testa, ma con un vantaggio sempre più ridotto, il trend è simile anche in altri Paesi europei e negli Stati Uniti:

In Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo , Netflix precede Prime Video di un solo punto percentuale, proprio come in Italia.

, precede di un solo punto percentuale, proprio come in Italia. In Germania , invece, è Prime Video a superare Netflix con una quota del 30% contro il 28% .

, invece, è a superare con una quota del contro il . Negli Stati Uniti , Prime Video si posiziona al primo posto con il 22% , seguito da Netflix con il 21% .

, si posiziona al primo posto con il , seguito da con il . In Australia e Brasile, Netflix mantiene il primo posto con una quota del 26% e 25% rispettivamente, contro il 22% e 20% di Prime Video.

Disney+ si conferma terzo attore principale

Disney+ continua a consolidare la sua posizione di terzo player più rilevante in diversi Paesi europei. In Italia, Spagna, Francia e Germania, la piattaforma mantiene il terzo posto, pur con un distacco significativo rispetto ai leader di mercato.

Negli Stati Uniti, però, la situazione è leggermente diversa: qui Disney+ si colloca al quarto posto, superata da Max (ex HBO), che ottiene una quota di 13% contro il 12% di Disney+.

Le piattaforme locali resistono ai giganti dello streaming

Nonostante il dominio delle grandi piattaforme internazionali, alcuni servizi di streaming locali mantengono quote di mercato interessanti nei rispettivi Paesi:

In Francia , Canal+ detiene l’ 11% , posizionandosi al quarto posto.

, detiene l’ , posizionandosi al quarto posto. In Italia , TimVision e Infinity+ occupano la quinta e sesta posizione, con quote rispettivamente del 4% e 3% .

, e occupano la quinta e sesta posizione, con quote rispettivamente del . Nel Regno Unito , ITVX mantiene una solida presenza con una quota del 6% .

, mantiene una solida presenza con una quota del . In Spagna, Filmin e Movistar Plus+ si attestano rispettivamente al 6% e 4%.

Come vengono calcolate le quote di mercato?

I dati sulle quote di mercato di JustWatch si basano su parametri precisi, che includono: