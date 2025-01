Matte: dal 28 gennaio su RaiPlay il docufilm su Matteo Porru, il giovane talento della scrittura

Dal 28 gennaio, su RaiPlay, sarà disponibile “Matte”, un docufilm che racconta l’intensa vita di Matteo Porru, scrittore di appena 23 anni, già pluripremiato autore di romanzi, con una storia di malattia e rinascita che lo ha portato a superare enormi difficoltà. Un racconto emozionante che intreccia sogni, paure, e speranza, offrendo al pubblico una testimonianza unica sul talento e la resilienza.

Matteo Porru: un talento straordinario

Nato a Roma il 21 febbraio 2001, da padre sardo e madre veneziana, Matteo Porru ha mostrato fin da giovane una passione innata per la scrittura. A soli 16 anni ha pubblicato il suo primo libro, “The Mission”, ottenendo una menzione speciale al Premio Costa Smeralda.

Tra i suoi successi si annoverano opere come:

“Quando sarai grande” (2018)

(2018) “Madre ombra” (2019), vincitore del Premio Zingarelli

(2019), vincitore del “Talismani”, con cui ha conquistato il Premio Campiello Giovani 2019

Nel 2023, con il romanzo “Il dolore crea l’inverno”, tradotto in Francia, Porru ha vinto il Premio Libri a 180 gradi. La sua carriera lo ha portato a essere inserito da Fortune tra i 40 under 40 della cultura italiana e da D di Repubblica tra i 25 under 25 più promettenti al mondo.

La trama di “Matte”

“Matte”, diretto da Michele Garau, è un viaggio intimo e corale che racconta Matteo Porru non solo come scrittore di talento, ma anche come ragazzo capace di affrontare con coraggio le difficoltà della vita.

Il docufilm intreccia testimonianze di:

Parenti e amici

Medici e insegnanti di scuola

Insegnanti di volo, che hanno contribuito al percorso umano e professionale di Matteo

Un racconto che alterna momenti di difficoltà vissuti nei reparti ospedalieri a sogni che l’hanno portato “a volare oltre le stelle”.

Secondo Maurizio Imbriale, direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, “Matte” «fa emergere l’importanza delle relazioni umane e della forza di volontà. È una storia di speranza e delicatezza che arriva dritta al cuore del pubblico».

Matteo Porru: una festa di riconoscimenti

Matteo Porru ha accolto con gioia la notizia della diffusione del docufilm su RaiPlay, affermando: «È una festa, un onore. In molti hanno creduto nelle storie che scrivo, e a RaiPlay va il grazie più vero per aver creduto nella mia».

Il nuovo romanzo: “Il volo sopra l’oceano”

Sempre il 28 gennaio, in concomitanza con l’uscita del docufilm, sarà pubblicato il nuovo romanzo di Matteo Porru, “Il volo sopra l’oceano”, edito da Garzanti. Un ulteriore capitolo nella brillante carriera di uno dei giovani talenti più promettenti della cultura italiana.

Produzione e collaborazioni

“Matte” è una produzione realizzata da Storiami, Interlinea Film e Next, con il sostegno della Sardegna Film Commission, in collaborazione con Ombre Rosse, Terra de Punt e Figli d’arte Medas.