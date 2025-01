MasterChef Italia: la prova di pasticceria alza la tensione e due concorrenti lasciano la gara

A MasterChef Italia, si sa, la prova di pasticceria è una delle più temute, e anche questa volta non ha fatto sconti. Nella puntata andata in onda giovedì scorso su Sky Uno e in streaming su NOW, il clima tra i concorrenti della Masterclass è diventato incandescente, con sfide che hanno messo a dura prova tecnica, creatività e resistenza emotiva.

La presenza del Maestro Iginio Massari e della figlia, l’imprenditrice e Pastry Chef Debora Massari, ha reso la serata ancora più intensa, culminando in eliminazioni difficili e momenti di alta tensione.

La Golden Mystery Box: creatività e precisione

La puntata è iniziata con la Golden Mystery Box, che ha introdotto un set di nove ingredienti particolari, tra cui panettone gastronomico, fegatini di pollo, carne salada, e finferli. I concorrenti dovevano farcire il panettone con cinque strati regolari, dimostrando precisione nel taglio e creatività nel gusto.

Tra i piatti migliori della prova:

Franco, con "Com'è buono il panettone da Trieste in giù"

Katia, con la sua versione del "Pan Canasta"

Simone, che ha conquistato la Golden Pin con il suo "Mattone gastronomico"

Mary e Katia si sono unite a Franco in balconata, evitando l’Invention Test.

L’Invention Test: il temutissimo Croquembouche

L’Invention Test, guidato da Iginio e Debora Massari, ha visto i concorrenti alle prese con il Croquembouche, un dolce francese che combina tre preparazioni base di pasticceria: bignè, crema e caramello. Con un fac simile di ben 50 cm come riferimento, i concorrenti dovevano realizzarne uno di 20 cm, ma la sfida ha messo molti in difficoltà.

Simone, vincitore della Mystery, ha potuto negare 3 minuti di consulenza con Debora Massari a quattro concorrenti, tra cui Pino, che ha poi faticato visibilmente. Alla fine, Anna si è distinta come migliore della prova, mentre Pino ha lasciato la gara.

La prova in esterna a Pontremoli

La puntata è proseguita con una prova in esterna ambientata a Pontremoli, in Lunigiana, dove le due brigate hanno cucinato con i tradizionali testi di ghisa. I piatti preparati sono stati giudicati da 25 ristoratori locali:

La Brigata Blu, guidata da Anna, ha proposto testaroli con sugo di funghi e agnello di Zeri.

, guidata da Anna, ha proposto e . La Brigata Rossa, capitanata da Franco, ha servito testaroli al pesto e pollo con contorno e salsa a scelta.

La sfida è stata vinta dalla Brigata Rossa, mentre la Blu è andata al Pressure Test, insieme a Simone, che era rimasto “in panchina”.

Pressure Test: la cottura della rana

Il Pressure Test ha messo i concorrenti di fronte a una prova tecnica basata sulla cottura della rana (sia d’acqua dolce che salata). La tensione ha raggiunto il culmine, e alla fine è stata Sara, con il suo piatto “Pirata d’acqua dolce”, a dover abbandonare la competizione.

Successo di ascolti e sui social

La puntata ha registrato una media serata di 808mila spettatori TV con il 4,1% di share, confermandosi un appuntamento molto seguito. I dati sui sette giorni evidenziano una media di 2.334.000 spettatori (+9% rispetto alla scorsa stagione), mentre sui social il cooking show ha generato 171mila interazioni nella rilevazione Linear e 201mila nella rilevazione Same Day 24/7, con un aumento del +36% rispetto alla settimana precedente.

Il prossimo appuntamento

Il prossimo episodio, in onda giovedì 30 gennaio alle 21.15, sarà ambientato a Villa Crespi, il celebre ristorante di Antonino Cannavacciuolo, per una serata memorabile. I cuochi amatoriali saranno all’altezza delle aspettative in una location così prestigiosa?