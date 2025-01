MasterChef Italia: la “crazy night” a Villa Crespi e due eliminazioni

L’ultima puntata di MasterChef Italia ha regalato una serata appassionante e imprevedibile, all’insegna di colpi di scena e prove mozzafiato. Nell’anno del “tutto può succedere”, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno rivoluzionato le regole del gioco, sconvolgendo le certezze dei cuochi amatoriali in gara.

Prova in Esterna a Villa Crespi: un’esperienza unica

Per la prima volta nella storia del programma, una Prova in Esterna ha avuto luogo nella cucina tristellata di Villa Crespi, tempio della ristorazione mondiale e “casa” del giudice Antonino Cannavacciuolo. Qui, le due brigate hanno cucinato per 15 componenti della brigata di Cannavacciuolo, sotto la guida dei loro capitani:

Brigata Rossa : Katia, Gianni, Franco, Claudio e Alessia.

: Katia, Gianni, Franco, Claudio e Alessia. Brigata Blu: Samuele, Mary, Simone, Jack e Anna.

Dopo un’intensa sfida, la Brigata Rossa ha trionfato con un 8-7, guadagnandosi una degustazione esclusiva di alcuni dei piatti più celebri di Villa Crespi.

Pressure Test: sfide ad alta tensione e due eliminazioni

La Brigata Blu, sconfitta, ha dovuto affrontare un Pressure Test in due step:

Classificazione dei peperoncini secondo la Scala di Scoville (dal meno al più piccante). Sfida culinaria a base di cioccolato e peperoncino.

Dopo un confronto serrato, i due concorrenti più giovani, Samuele e Alessia, sono stati eliminati.

Mystery Box e ultima Golden Pin

A metà puntata, una Red Mystery Box ha ribaltato le prospettive: al suo interno ingredienti “da rompere” come king crab, uovo di struzzo, melograno e noci moscate. Miglior piatto della prova è stato Tutte le strade portano a Napoli di Katia, che ha ricevuto l’ultima Golden Pin, l’ambita spilla dell’immunità.

Ascolti in crescita e successo social

Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, trasmesso su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 874mila spettatori tv di media con il 4,4% di share, in crescita dell’8% rispetto alla settimana precedente. Il primo episodio ha raggiunto 996mila spettatori, mentre il secondo ha totalizzato 753mila spettatori.

Sui social, MasterChef Italia ha ottenuto 162mila interazioni Social TV Audience e 188mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7.

Prossimo appuntamento: giovedì 6 febbraio

La competizione si fa sempre più serrata, e il prossimo episodio, in onda giovedì 6 febbraio alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, vedrà i concorrenti lottare per restare in gara. Cosa avranno in serbo per loro i giudici?