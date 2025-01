Masterchef Italia 2025: Il 30 gennaio, la Crazy Night con Villa Crespi e le sfide più impensabili

La cucina di MasterChef Italia è pronta ad accogliere i “magnifici 10” di questa edizione, e lo farà con un appuntamento davvero speciale. Giovedì 30 gennaio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, andrà in onda una serata che si preannuncia unica nel suo genere: la Crazy Night. I giudici del programma, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, hanno pensato a un episodio che sconvolgerà tutte le regole e le abitudini cui il pubblico è ormai abituato, e le sorprese saranno all’ordine del giorno.

Una Prova in esterna da sogno

Quest’anno, come promesso all’inizio della stagione, a MasterChef Italia “tutto può succedere”. E infatti, per la prima volta nella storia del cooking show, Chef Antonino Cannavacciuolo trasformerà il suo iconico Villa Crespi, il ristorante che ha guadagnato ben 3 stelle Michelin, nel teatro di una delle sfide più emozionanti e affascinanti mai viste prima.

Villa Crespi, immersa nella splendida cornice del Lago d’Orta in Piemonte, diventerà la “casa” dei cuochi amatoriali per una serata. Il ristorante, che rappresenta l’unione perfetta tra la tradizione culinaria della Campania (terra di origine di Antonino) e la cultura gastronomica del Piemonte (la terra che lo ha accolto), ospiterà i concorrenti per una Prova in esterna davvero speciale. Non solo dovranno cucinare, ma vivranno anche un’esperienza straordinaria lavorando insieme all’intero staff del ristorante, incluso Antonino Cannavacciuolo in persona.

Un menù che farà esplodere le emozioni

Ma non è finita qui. La Crazy Night di giovedì 30 gennaio, oltre a questa inedita Prova in esterna, offrirà anche un menù ricco di sfide e colpi di scena. Una delle prove più entusiasmanti sarà la Red Mystery Box, che non arriverà all’inizio della serata come di consueto, ma nel bel mezzo dell’episodio, creando un’atmosfera di totale incertezza. In questa prova, i giudici non premieranno i piatti migliori, come sempre, ma si concentreranno nel trovare i peggiori. Un modo per testare la resistenza psicologica e creativa dei concorrenti.

In aggiunta, ci saranno ben due Pressure Test: il primo sarà incentrato su uno degli abbinamenti più sorprendenti della cucina, mentre il secondo metterà alla prova i concorrenti attraverso l’utilizzo dei cinque sensi, un esercizio che non solo stimola la creatività culinaria, ma anche l’intuito e la capacità di sorprendere il palato. Saranno davvero in pochi a resistere a una serata imprevedibile come questa.

L’adrenalina di Villa Crespi

I concorrenti, oltre alla sfida in sé, avranno la possibilità di visitare e lavorare in uno dei luoghi più ambiti nel mondo della gastronomia: Villa Crespi. Un’esperienza che resterà indelebile per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di cucinare in un luogo tanto leggendario.

Chi, alla fine della serata, dovrà abbandonare la cucina di MasterChef Italia? Chi non riuscirà a superare queste difficili prove sarà costretto a dire addio al programma, e a un sogno che sembrava a portata di mano.

MasterChef Magazine: gli appuntamenti da non perdere

Il programma continua anche con la rubrica MasterChef Magazine, che ogni giorno va in onda alle 19:35 su Sky Uno e in streaming su NOW. In questa rubrica, i concorrenti si alternano con chef già affermati, creando occasioni di confronto e crescita professionale.

Nei prossimi episodi, vedremo grandi ritorni, come quello di Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, che cucinerà insieme allo chef Abou Zaki del ristorante 1 stella Michelin Retroscena a Porto San Giorgio (Fermo). Sarà il turno anche di Eleonora Riso, tredicesima MasterChef italiana, che preparerà un piatto ispirato al Giappone insieme al suo compagno d’avventura Niccolò Califano. Non mancheranno anche Simone Finetti, chef del ristorante Villa Albertina ad Argenta (Ferrara), e Michele Lazzarini, chef stellato con due stelle Michelin presso Contrada Bricconi a Bergamo, che cucineranno un piatto sostenibile.

Infine, il giudice Bruno Barbieri vestirà i panni del professore e valuterà la preparazione di Alberto Pierobon, aspirante chef della scorsa edizione.