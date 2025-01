Maserati MC25: le indiscrezioni sulla sostituta della MC20

Quest’anno, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova Maserati MC25. Rappresenterà l’evoluzione dell’attuale MC20, in quanto caratterizzata da molti elementi stilistici già proposti con la GT2 Stradale. Inoltre, sarà equipaggiata con il motore a benzina 3.0 V6 biturbo da 650 CV di potenza.

Oltre alla variante coupé, la gamma della prossima Maserati MC25 comprenderà anche la configurazione Cielo con la carrozzeria spider. Difficilmente, invece, sarà proposta la versione Folgore a propulsione elettrica. Infine, sarebbe allo studio anche la declinazione Terra con lo stile da SUV coupé.

Non sono escluse versioni speciali della futura Maserati MC25, come previsto dal programma Fuoriserie della Casa del Tridente che ha già dato vita agli esemplari unici Opera d’Arte, Iris, Tributo Modenese e Maserati per Maserati della MC20. Quest’ultima è stata prodotta anche nelle speciali declinazioni Notte in 50 unità, Club Italia in 15 esemplari, Icona in 20 unità e Leggenda anch’essa in 20 esemplari.