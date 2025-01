L’Inter travolge il Lecce: vittoria per 4-0 e rincorsa al Napoli

In una serata calcistica che ha visto l’Inter imporsi con un netto 4-0 sul Lecce allo stadio Via del Mare, la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato una superiorità schiacciante, mantenendo viva la corsa al titolo di Serie A. I gol sono stati realizzati da Davide Frattesi, Lautaro Martínez, Denzel Dumfries e Mehdi Taremi su rigore.

Un inizio fulminante

La partita è iniziata con un ritmo incalzante da parte dell’Inter. Al sesto minuto, Marcus Thuram ha superato un difensore con un abile dribbling, servendo un assist perfetto per Frattesi, che ha insaccato al volo, portando i nerazzurri in vantaggio.

Dominio e frustrazione

Nonostante due gol annullati per fuorigioco in rapida successione, l’Inter ha mantenuto la pressione. Il tecnico Inzaghi ha mostrato segni di frustrazione, ricevendo un cartellino giallo per essere uscito dall’area tecnica durante le proteste.

Il raddoppio di Lautaro Martínez

A sei minuti dall’intervallo, Lautaro Martínez ha raddoppiato il vantaggio con un potente sinistro dal limite dell’area, infilando la palla nell’angolo superiore della rete. Questo gol ha segnato la sua 112ª rete in Serie A con l’Inter, rendendolo il secondo miglior marcatore straniero nella storia del club, superato solo da Stefano Nyers con 133 gol.

Secondo tempo: l’Inter non si ferma

Nel secondo tempo, l’Inter ha continuato a dominare. Al 57° minuto, Dumfries ha segnato il terzo gol, sfruttando un passaggio di Martínez e infilando la palla nell’angolo basso. Solo tre minuti dopo, il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha commesso fallo su Frattesi in area, concedendo un rigore che Taremi ha trasformato con sicurezza, portando il risultato sul 4-0.

La visione di Inzaghi

Dopo la partita, Inzaghi ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione durante un calendario fitto di impegni, inclusa la recente vittoria in Champions League contro lo Sparta Praga. Ha dichiarato: “Non c’è paura, solo molto rispetto per due squadre molto forti, che hanno ottimi allenatori e giocano un buon calcio. L’ho detto a luglio che sarebbe stata una corsa al titolo aperta e questo è ciò che sta accadendo”.

Statistiche e record

Questa vittoria segna l’ottava vittoria consecutiva in trasferta per l’Inter in campionato. Inoltre, Inzaghi ha raggiunto la sua 200ª vittoria in Serie A in sole 332 partite, stabilendo un nuovo record per il minor numero di partite necessarie a raggiungere questo traguardo, superando Massimiliano Allegri che ne impiegò 338.

La situazione in classifica

Con questa vittoria, l’Inter rimane al secondo posto in classifica con 50 punti, a tre lunghezze dal Napoli capolista, che ha recentemente sconfitto la Juventus per 2-1. Il Lecce, invece, si trova al quarto posto dal fondo con 20 punti, lottando per evitare la retrocessione.

Prossimi impegni

L’Inter dovrà mantenere questo slancio positivo nei prossimi incontri, con sfide cruciali all’orizzonte sia in campionato che in competizioni europee. La profondità della rosa e la gestione oculata delle risorse da parte di Inzaghi saranno determinanti per continuare a competere su tutti i fronti.