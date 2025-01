Linea Verde: un viaggio tra le eccellenze italiane il 26 gennaio su Rai 1

Domenica 26 gennaio, alle ore 12.20, su Rai 1, torna “Linea Verde”, il programma che esplora i territori italiani alla scoperta delle bellezze naturali e delle eccellenze enogastronomiche. Questa puntata, condotta da Peppone Calabrese e Livio Beshir, avrà un’impronta speciale: non si concentrerà su una sola regione, ma attraverserà l’intero territorio nazionale, mettendo in luce i prodotti e le tradizioni che rendono l’Italia famosa nel mondo.

Un evento speciale: il club “Chef degli Chef”

L’occasione di questo viaggio è data dall’arrivo in Italia del prestigioso club “Chef degli Chef”, che riunisce i cuochi dei Capi di Stato di tutto il mondo. Questo evento, organizzato dalla Presidenza della Repubblica, celebra le eccellenze enogastronomiche italiane, evidenziando il ruolo della cucina come ambasciatrice della cultura e della tradizione del nostro Paese.

Peppone Calabrese incontrerà i membri del club in un agriturismo della Tuscia, nella provincia di Viterbo. Qui, parlerà con loro per scoprire quali prodotti e aspetti della cucina italiana li hanno maggiormente colpiti.

La qualità della filiera e i segreti della pasta

Livio Beshir, invece, inizierà il suo viaggio da un mercato storico di Roma, dove si svolgono ispezioni per garantire la qualità dei prodotti esposti. La puntata metterà in evidenza come un’eccellenza enogastronomica sia tale solo grazie a controlli rigorosi lungo tutta la filiera, dalla coltivazione alla vendita.

Il viaggio di Livio proseguirà verso il sud Italia:

Nel casertano , scoprirà la celebre pasta di Gragnano , un prodotto simbolo della tradizione culinaria italiana.

, scoprirà la celebre , un prodotto simbolo della tradizione culinaria italiana. A Bari, si immergerà nella tradizione della pasta fatta in casa, scoprendo i segreti che si tramandano da generazioni.

L’Aquila e il dolce della tradizione

Dalla pasta ai dolci: Livio farà tappa anche a L’Aquila, per conoscere il celebre torrone, una delle eccellenze dolciarie italiane, preparato con maestria da una famiglia che ne custodisce la tradizione da molte generazioni.

Natura e vino: due bellezze italiane

La puntata di Linea Verde non si ferma alla gastronomia. Margherita Granbassi condurrà il pubblico alla scoperta di due meraviglie naturalistiche uniche:

I laghi carsici di Doberdò , in Friuli-Venezia Giulia , un ecosistema suggestivo e raro.

, in , un ecosistema suggestivo e raro. Il lago di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, noto per le sue acque cristalline e la sua biodiversità.

Infine, Peppone Calabrese racconterà la storia di un’azienda vitivinicola situata sui Colli Euganei, in provincia di Padova. Questo luogo non solo produce vini eccellenti, ma si distingue anche per la produzione di un pregiato aceto.

Un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane

Questa puntata speciale di Linea Verde si presenta come un viaggio straordinario attraverso le eccellenze italiane, dall’enogastronomia alle bellezze naturali. Un racconto unico che celebra il patrimonio culturale, storico e ambientale del nostro Paese.