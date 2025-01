Lecce-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Domenica 26 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Via del Mare di Lecce ospiterà la sfida tra Lecce e Inter, valida per la 22ª giornata di Serie A. I padroni di casa cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i nerazzurri puntano a mantenere la pressione sulla capolista nella corsa allo scudetto.

Situazione delle Squadre

Il Lecce, allenato da Marco Giampaolo, si trova attualmente in una posizione delicata di classifica, con un solo punto di margine sulla zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite, i salentini hanno raccolto quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultimo turno, il Lecce è stato sconfitto per 4-1 dal Cagliari, nonostante il momentaneo vantaggio siglato da Nicolás Pierotti. Per questa sfida, Giampaolo dovrà fare a meno dello squalificato Ante Rebić, espulso nell’ultima gara, oltre agli infortunati Banda, Berisha, Gaspar, Rafia e Marchwiński.

Dorgu (Lecce) Emmanuele Mastrodonato / IPA Sport / IPA

L’Inter di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 contro l’Empoli, con reti di Lautaro Martínez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram. I nerazzurri occupano attualmente il secondo posto in classifica, a tre punti dalla capolista Napoli, ma con una partita da recuperare. Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati Francesco Acerbi, Hakan Çalhanoğlu, Joaquín Correa e del terzo portiere Di Gennaro. Possibili avvicendamenti in formazione, con Davide Frattesi in ballottaggio con Nicolò Barella a centrocampo e Kristjan Asllani in competizione con Piotr Zieliński per una maglia da titolare. In attacco, Mehdi Taremi potrebbe essere preferito a Marcus Thuram.

Probabili Formazioni

Lecce (4-3-3):

Portiere: Wladimiro Falcone

Difensori: Frédéric Guilbert , Federico Baschirotto , Marin Šverko , Patrick Dorgu

, , , Centrocampisti: Youssef Maleh , Alexis Blin , Joan González

, , Attaccanti: Nicolás Pierotti, Nikola Krstović, Teté Morente

Allenatore: Marco Giampaolo

Inter (3-5-2):

Portiere: Yann Sommer

Difensori: Benjamin Pavard , Stefan de Vrij , Alessandro Bastoni

, , Centrocampisti: Matteo Darmian , Davide Frattesi , Kristjan Asllani , Henrikh Mkhitaryan , Federico Dimarco

, , , , Attaccanti: Lautaro Martínez, Mehdi Taremi

Allenatore: Simone Inzaghi

Nel Lecce, l’assenza per squalifica di Rebić apre le porte dell’attacco a Nicolás Pierotti, che affiancherà Krstović e Morente nel tridente offensivo. A centrocampo, Maleh, Blin e González avranno il compito di contrastare le iniziative nerazzurre. In difesa, confermata la coppia centrale Baschirotto–Šverko, con Guilbert e Dorgu sulle fasce.

Per l’Inter, Inzaghi potrebbe optare per un turnover in vista dei prossimi impegni. In difesa, il terzetto sarà composto da Pavard, de Vrij e Bastoni. A centrocampo, sulle fasce agiranno Darmian e Dimarco, mentre in mezzo spazio a Frattesi, Asllani e Mkhitaryan. In attacco, al fianco del capitano Lautaro Martínez, potrebbe esserci una chance per Taremi, in ballottaggio con Thuram.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer. Per gli abbonati Sky, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Inoltre, la partita sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati ai rispettivi servizi.

Arbitro dell’Incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Livio Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Ceccon. Il quarto uomo sarà Francesco Cosso, mentre al VAR ci saranno Marco Di Bello