“Le Stagioni dell’Amore” torna il 1 febbraio su Rai 1: Rita alla ricerca di un nuovo amore

Sabato 1 febbraio alle 14:00 su Rai 1, torna Le Stagioni dell’Amore, il dating show dedicato agli over 60, dove sentimenti ed emozioni si intrecciano in un viaggio alla scoperta di nuovi legami. La protagonista di questa puntata sarà Rita, una poliziotta in pensione di 60 anni, piena di interessi e alla ricerca di una seconda possibilità in amore dopo la fine di un lungo matrimonio.

Tre uomini in cerca d’amore

Rita avrà la possibilità di conoscere tre uomini single attraverso il supporto dei giovani avatar, un metodo innovativo che permette ai protagonisti di interagire senza pregiudizi legati all’aspetto fisico. Ecco i tre pretendenti:

Roberto, 63 anni, guardia giurata, separato da molti anni e ancora alla ricerca della donna giusta.

Agostino, 60 anni, originario di Milano, carattere passionale e spirito romantico.

Umberto, 64 anni, elegante e di famiglia nobile, un uomo raffinato e dai modi distinti.

Un viaggio tra emozioni e speranze

Durante la puntata, Rita dovrà prendere una decisione importante: chi dei tre incontrare di persona? Il resto sarà un percorso fatto di scoperte, emozioni e speranze, con la possibilità di costruire un legame autentico e duraturo.

Le Stagioni dell’Amore continua a raccontare storie di seconde possibilità, dimostrando che l’amore non ha età e che ogni fase della vita può riservare incontri speciali e inaspettati.