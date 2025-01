Le Iene: ospiti e servizi della puntata del 26 gennaio su Italia 1

Domani, domenica 26 gennaio, torna in prima serata su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. La serata promette intrattenimento, approfondimenti e ospiti di spessore, in linea con il format che da anni cattura l’attenzione del pubblico. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti in studio e i servizi esclusivi della puntata.

Gli ospiti in studio

Durante la puntata di domenica, il palco de Le Iene ospiterà personalità diverse e interessanti:

I Legnanesi , il celebre gruppo teatrale che da decenni racconta la cultura lombarda con ironia e maestria.

, il celebre gruppo teatrale che da decenni racconta la cultura lombarda con ironia e maestria. Il pugile Luigi Mantegna , conosciuto con il nome d’arte Louis , che parlerà della sua carriera e delle sue sfide.

, conosciuto con il nome d’arte , che parlerà della sua carriera e delle sue sfide. La fumettista Josephine Yole Signorelli , nota al pubblico come Fumettibrutti , autrice di opere grafiche che esplorano temi profondi e attuali.

, nota al pubblico come , autrice di opere grafiche che esplorano temi profondi e attuali. L’attrice Carla Pucciarelli, pronta a raccontare aneddoti della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

I servizi in onda

La serata proporrà una serie di reportage e inchieste su temi di grande rilevanza sociale e culturale. Ecco un’anteprima dei principali servizi:

Il viaggio di Gaston Zama

Gaston Zama accompagnerà Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli in un viaggio dal Piemonte alle Alpi Svizzere, con destinazione Davos. L’obiettivo? Esplorare da vicino il World Economic Forum, il luogo dove ogni anno si riuniscono politici, economisti, intellettuali e rappresentanti delle ONG per discutere delle sorti del pianeta.

Le due attrici, da tempo critiche nei confronti del capitalismo e del consumismo estremo, offriranno un punto di vista personale e diretto su questo raduno considerato l’élite mondiale. Attraverso il reportage, il pubblico potrà immergersi in una narrazione che combina riflessione e intrattenimento.

Il dissing calcistico: Lele Adani vs Fabio Caressa

Filippo Roma approfondirà uno dei temi più discussi del momento: il dissing calcistico tra Lele Adani e Fabio Caressa. L’inviato ha incontrato entrambi per raccogliere le loro opinioni e analizzare questa singolare rivalità che ha animato il mondo del calcio e dei social.

Il caso della neonata rapita a Cosenza

Alice Martinelli porterà alla luce dettagli inediti sul caso della neonata rapita in una clinica di Cosenza. Una donna, fingendosi infermiera, ha sottratto una bambina appena nata, successivamente ritrovata sana e salva poche ore dopo.

La responsabile, Rosa Vespa, è stata arrestata insieme al marito Moses Aqua, che si è poi rivelato ingannato dalla moglie, la quale gli aveva fatto credere di essere incinta. Il servizio presenterà immagini esclusive e interviste che gettano luce su questa vicenda drammatica.

La crisi immobiliare del PD bolognese

Nel reportage di Alessandro Sortino, verrà analizzata la crisi immobiliare che sta colpendo il Partito Democratico a Bologna. Circa un terzo delle sedi, 33 in totale, rischia la chiusura a causa del mancato pagamento degli affitti. L’inchiesta approfondirà le ragioni di questa situazione paradossale e le sue conseguenze politiche e sociali.

Perché non perdere la puntata

Le Iene si conferma un programma imperdibile per:

Ospiti di rilievo , che arricchiscono la trasmissione con esperienze e storie personali.

, che arricchiscono la trasmissione con esperienze e storie personali. Servizi esclusivi , che affrontano tematiche di attualità, cronaca e cultura con un taglio unico e coinvolgente.

, che affrontano tematiche di attualità, cronaca e cultura con un taglio unico e coinvolgente. Conduzione dinamica, grazie al talento di Veronica Gentili e Max Angioni.

Dove e quando vedere Le Iene

Non perdere Le Iene, in onda domenica 26 gennaio alle ore 21.20 su Italia 1. Inoltre, tutti i servizi saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity, per rivedere i momenti più emozionanti della serata.