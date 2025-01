Le Iene su Italia 1: anticipazioni del 28 gennaio, ospiti e servizi in programma

Oggi, 28 gennaio, eccezionalmente di martedì, torna un nuovo appuntamento con Le Iene su Italia 1, in onda in prima serata. La conduzione è affidata a Veronica Gentili e Max Angioni, pronti a portare sul piccolo schermo servizi esclusivi e ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti della puntata spicca Chiello, cantautore e rapper italiano, pseudonimo di Rocco Modello, che sarà presente in studio per raccontarsi al pubblico.

I servizi della serata

La puntata si prospetta ricca di argomenti scottanti e approfondimenti su temi di grande attualità. Ecco cosa vedremo:

Il caso Lucarelli-Apolloni: una storia di violenza e condanne

Uno dei servizi più attesi è l’approfondimento dedicato a Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, giovani calciatori del Livorno, coinvolti in un caso di violenza sessuale di gruppo risalente a marzo 2022. La vittima, una studentessa americana di 22 anni, sarebbe stata incapace di opporsi all’aggressione a causa della sua presunta condizione di vulnerabilità.

Nel 2024, il Tribunale di Milano ha emesso una condanna di primo grado per i due ragazzi, stabilendo una pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione.

In esclusiva per Le Iene, Giulio Golia ha intervistato i due calciatori, che per la prima volta racconteranno la loro versione dei fatti. Inoltre, sarà presente un contributo di Cristiano Lucarelli, ex calciatore e padre di Mattia, che commenterà la vicenda con un punto di vista personale e familiare.

Dietro le quinte de Il Volo: un’intervista inedita

Un momento più leggero della serata sarà dedicato al celebre trio musicale Il Volo. Nicolò De Devitiis ha raggiunto Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto a Parigi, durante una tappa del loro tour.

Il servizio offrirà uno sguardo inedito sulla vita privata e il rapporto umano tra i tre artisti, che sono stati uniti fin dall’adolescenza grazie a un programma televisivo. Tra curiosità e confessioni, emergeranno dettagli interessanti sulla loro amicizia e sulle dinamiche interne al gruppo.

Il mistero della morte di Liliana Resinovich

La giornalista Nina Palmieri torna a indagare sul caso di Liliana Resinovich, una vicenda che ha lasciato molte domande senza risposta. L’inviata ha trascorso una giornata con Sebastiano Visintin, marito della vittima, per cercare di far luce sui punti ancora oscuri della tragedia.

Tra gli elementi più controversi analizzati nel servizio spicca l’alibi informatico fornito da Visintin, considerato solido ma forse non così inattaccabile. Il giorno della scomparsa di Liliana, infatti, il marito ha dichiarato di essere rimasto nel magazzino a affilare coltelli, ma il suo telefono sarebbe stato spento per circa tre ore, lasciando un vuoto nella ricostruzione temporale.

Gli interrogativi principali affrontati saranno:

Perché il telefono di Sebastiano era spento?

È plausibile che il suo alibi possa vacillare sotto un’analisi più approfondita?

Quali altre verità potrebbero emergere su questa vicenda?

Ospiti in studio

Oltre ai servizi, la puntata sarà arricchita dalla presenza di Chiello, artista emergente della scena musicale italiana, che si racconterà tra musica, vita privata e carriera.

Perché non perdere questa puntata

Con una combinazione di argomenti di cronaca, storie personali e momenti di intrattenimento, la puntata di stasera di Le Iene promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Veronica Gentili e Max Angioni guideranno una serata ricca di emozioni, approfondimenti e sorprese.