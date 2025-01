Le 10 Canzoni più trasmesse in radio: Tananai con “Booster” domina la classifica

La musica è protagonista assoluta delle radio italiane, e ogni settimana EarOne ci fornisce un’analisi delle tracce più ascoltate. Per la week 4 del 2025, dal 17 al 23 gennaio, la classifica delle 10 canzoni più trasmesse racconta una varietà di stili e successi che continuano a risuonare nell’etere. Al primo posto troviamo Tananai con il suo ultimo successo, “Booster”, che ha conquistato il pubblico e la critica. Scopriamo insieme la classifica completa e i protagonisti che stanno dominando la scena musicale italiana.

Il trionfo di Tananai con “Booster”

Tananai si conferma una delle figure più amate del panorama musicale italiano. Con “Booster”, una traccia prodotta con l’apporto di grandi autori come Alberto Cotta Ramusino e Davide Simonetta, ha scalato la classifica in modo impressionante, passando dalla quarta posizione direttamente alla vetta. Il brano, prodotto da Eclectic Records / EMI, si distingue per il suo sound innovativo e coinvolgente, capace di conquistare le playlist radiofoniche e il cuore degli ascoltatori.

Le altre canzoni in classifica

Oltre al successo di Tananai, la classifica EarOne è ricca di nomi di spicco e tracce memorabili. Ecco la lista completa:

Classifica Delle 10 Canzoni Più Trasmesse (Week 4 – 2025)

Booster – Tananai (Eclectic Records / EMI) Gli Sbandati Hanno Perso – Marracash (Island) Mandare Tutto All’Aria – Marco Mengoni (Sony) Fuorionda – Jovanotti (Island) Born With A Broken Heart – Damiano David (Sony) Islanda – Pinguini Tattici Nucleari (Island) That’s So True – Gracie Abrams (EMI) Messy – Lola Young (EMI) Dillo Solo Al Buio – Elisa (Island) Oh Mamma Mia – Guè, Rose Villain (Island / Warner)

Analisi dei protagonisti

Marracash Con “Gli Sbandati Hanno Perso”

In seconda posizione troviamo Marracash con “Gli Sbandati Hanno Perso”, un brano che continua a confermare l’artista come uno dei maggiori esponenti del rap italiano. Il suo sound riflessivo e diretto ha saputo catturare l’attenzione delle radio.

Marco Mengoni E La Sua “Mandare Tutto All’Aria”

Il terzo gradino del podio spetta a Marco Mengoni con “Mandare Tutto All’Aria”, un pezzo che mescola sonorità pop e testi emozionanti. Il brano è distribuito da Sony e ha riscosso un grande successo anche nelle classifiche streaming.

Jovanotti Torna In Classifica Con “Fuorionda”

Jovanotti – Ph. Filippo Maffei

Jovanotti è in quarta posizione con “Fuorionda”, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e rimanere attuale.

Damiano David E “Born With A Broken Heart”

Il quinto posto è occupato da Damiano David, frontman dei Måneskin, con “Born With A Broken Heart”, un pezzo dal respiro internazionale che consolida il suo ruolo come artista solista.

Pinguini Tattici Nucleari, Elisa E altri successi

“Islanda” dei Pinguini Tattici Nucleari è un altro brano di grande impatto che si posiziona al sesto posto.

dei è un altro brano di grande impatto che si posiziona al sesto posto. In settima posizione, troviamo Gracie Abrams con il suo brano dal sapore intimo, “That’s So True” .

con il suo brano dal sapore intimo, . Elisa non manca all’appello con “Dillo Solo Al Buio” , che si colloca al nono posto e conferma il suo talento senza tempo.

non manca all’appello con , che si colloca al nono posto e conferma il suo talento senza tempo. Chiude la classifica “Oh Mamma Mia”, una collaborazione esplosiva tra Guè e Rose Villain, che unisce ritmi urban a una forte energia.

Conclusioni

La classifica EarOne per la week 4 del 2025 ci offre un panorama musicale variegato e di grande qualità. Tananai si distingue come il leader assoluto con “Booster”, ma tutti i brani in lista meritano attenzione per la loro capacità di emozionare e coinvolgere gli ascoltatori. La musica continua a evolversi, e queste tracce rappresentano al meglio il gusto e le tendenze attuali.