La Lazio travolge il Verona 3-0: Gigot, Dia e Zaccagni firmano il trionfo biancoceleste

La Lazio ha trionfato al Bentegodi, superando l’Hellas Verona con un netto 3-0. Questo successo interrompe una serie di tre partite senza vittorie per i biancocelesti, rilanciandoli nella corsa per un posto in Champions League.

Avvio Fulminante della Lazio

La squadra di Marco Baroni è partita con determinazione, trovando il vantaggio già al 2° minuto. Su un calcio d’angolo ben calibrato, il difensore Samuel Gigot ha anticipato la difesa avversaria, insaccando di testa alle spalle di Lorenzo Montipò. Questo gol lampo ha messo subito in salita la partita per il Verona.

Raddoppio di Dia

Al 21°, la Lazio ha consolidato il suo dominio. Un preciso lancio in profondità di Mattéo Guendouzi ha trovato Boulaye Dia, che, entrato in area, ha battuto Montipò con un preciso mancino, portando il punteggio sul 2-0.

Sigillo di Zaccagni

Nella ripresa, al 58°, l’ex di turno Mattia Zaccagni ha chiuso definitivamente i conti. Dopo un recupero palla di Dia, Zaccagni ha ricevuto in area e, con un destro preciso, ha segnato il 3-0, non esultando per rispetto verso la sua ex squadra.

Reazione Incompleta del Verona

Il Verona ha cercato di reagire, creando alcune occasioni, tra cui un tiro pericoloso di Bradaric al 74°, neutralizzato da Ivan Provedel. Tuttavia, gli sforzi degli uomini di Paolo Zanetti non sono bastati a riaprire la partita.

Espulsione di Duda

All’89°, la situazione per il Verona è peggiorata ulteriormente con l’espulsione di Ondrej Duda per doppia ammonizione, lasciando la squadra in dieci uomini negli ultimi minuti di gioco.

Implicazioni di Classifica

Con questa vittoria, la Lazio sale a 36 punti, consolidando la sua posizione in zona europea. Il Verona, invece, rimane terzultimo con 19 punti, in piena lotta per la salvezza.

Prossimi Impegni

Nel prossimo turno, la Lazio ospiterà la Fiorentina, mentre il Verona affronterà in trasferta il Venezia, in uno scontro diretto fondamentale per la permanenza in Serie A.

