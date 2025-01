Lazio-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Domenica 26 gennaio 2025, alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico del match tra Lazio e Fiorentina, valido per la 22ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali: i biancocelesti mirano a consolidare la loro posizione in zona Champions League, mentre i viola puntano a interrompere una serie negativa e rilanciarsi in campionato.

Situazione delle Squadre

La Lazio, guidata da Marco Baroni, arriva a questa sfida con il morale alto dopo aver conquistato il primo posto nel girone di Europa League grazie alla vittoria per 3-1 contro la Real Sociedad. In campionato, tuttavia, i biancocelesti non vincono dal 24 novembre e cercano di invertire la tendenza per mantenere il quarto posto in classifica. L’infortunio di Nuno Tavares, uscito anzitempo nell’ultima partita europea, rappresenta una tegola per la formazione romana.

La Fiorentina di Raffaele Palladino sta attraversando un periodo difficile, con sei partite consecutive senza vittorie in Serie A, frutto di quattro sconfitte e due pareggi. Nonostante la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League, i viola devono ritrovare la giusta rotta in campionato per avvicinarsi alle posizioni europee. La trasferta dell’Olimpico rappresenta un banco di prova importante per testare le ambizioni della squadra.

Probabili Formazioni

Lazio (4-2-3-1):

Portiere: Ivan Provedel

Difensori: Adam Marušić , Mario Gila , Alessio Romagnoli , Luca Pellegrini

, , , Centrocampisti: Mattéo Guendouzi , Nicolò Rovella

, Trequartisti: Gustav Isaksen , Boulaye Dia , Mattia Zaccagni

, , Attaccante: Taty Castellanos

Allenatore: Marco Baroni

Fiorentina (4-2-3-1):

Portiere: David De Gea

Difensori: Dodô , Pietro Comuzzo , Luca Ranieri , Robin Gosens

, , , Centrocampisti: Yacine Adli , Rolando Mandragora

, Trequartisti: Andrea Colpani , Albert Guðmundsson , Michael Folorunsho

, , Attaccante: Moise Kean

Allenatore: Raffaele Palladino

Nella Lazio, l’assenza di Nuno Tavares per infortunio apre le porte a Luca Pellegrini sulla fascia sinistra. In difesa, Marušić è favorito su Hysaj per il ruolo di terzino destro, mentre la coppia centrale sarà formata da Gila e Romagnoli. A centrocampo, confermata la coppia Guendouzi–Rovella, con quest’ultimo diffidato. In attacco, spazio a Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto dell’unica punta Castellanos.

Per la Fiorentina, Palladino potrebbe confermare l’undici iniziale visto nel primo tempo contro il Torino. In porta, fiducia a De Gea; in difesa, Dodô e Gosens agiranno sulle fasce, con Comuzzo e Ranieri al centro. A centrocampo, Mandragora sarà affiancato da Adli, mentre sulla trequarti spazio a Colpani, Guðmundsson e Folorunsho, quest’ultimo ex primavera biancoceleste. In attacco, conferma per Kean come terminale offensivo.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer. Inoltre, per coloro che dispongono dell’opzione DAZN 1 su Sky, la gara sarà visibile anche sul canale 214.

Arbitro dell’Incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, con Antonio Giua come quarto uomo. Al VAR ci saranno Luigi Nasca e Aleandro Di Paolo.

Precedenti e Statistiche

Negli ultimi cinque confronti tra le due squadre, la Lazio ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo incontro all’Olimpico risale al marzo 2024, quando i biancocelesti si imposero per 2-1 grazie alle reti di Immobile e Milinković-Savić.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/