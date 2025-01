Laura Pausini protagonista del Premio Lo Nuestro 2025: conduzione e nomination

Una serata da protagonista per Laura Pausini

Laura Pausini sarà una delle conduttrici della cerimonia del Premio Lo Nuestro 2025, che si terrà il prossimo 20 febbraio presso il Kaseya Center di Miami. Affiancata da Thalia e Alejandra Espinoza, la cantautrice italiana più famosa nel mondo si prepara a brillare sul palco di uno degli eventi più importanti dedicati alla musica latina.

Successi e riconoscimenti internazionali

Dopo aver concluso il suo decimo tour mondiale, che ha visto oltre 500.000 spettatori in 80 show in tutto il mondo, Laura Pausini torna da protagonista non solo come conduttrice, ma anche come candidata in due prestigiose categorie:

Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año – Pop Balada per il brano Roma, una collaborazione con Luis Fonsi, acclamata per la sua intensità emotiva e l’unione di due voci iconiche della musica latina.

Un rapporto speciale con il Premio Lo Nuestro

Laura Pausini ha un legame storico con il Premio Lo Nuestro, iniziato nel 1995, quando vinse come Nuovo Artista Pop dell’Anno. Da allora ha ricevuto 16 nomination, due premi come Artista Femminile dell’Anno (2006 e 2012) e un Premio alla Carriera nel 2015. Nel 2018 ha già ricoperto il ruolo di conduttrice durante la 30ª edizione, mentre nel 2022 ha regalato una memorabile esibizione presso La Lanterna di Alessandro Fuksas, arricchita da immagini mozzafiato della Città Eterna.

Una carriera da record

Laura Pausini è riconosciuta come una delle artiste italiane più influenti a livello mondiale. Ecco alcuni dei suoi straordinari traguardi:

75 milioni di dischi venduti e oltre 5 miliardi di streaming .

e oltre . Prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award e a entrare nella Billboard Hot 100 .

e a entrare nella . 4 Latin Grammy Awards e il riconoscimento come Person of the Year 2023 dalla Latin Recording Academy.

e il riconoscimento come dalla Latin Recording Academy. Vincitrice di un Golden Globe e candidata agli Emmy Awards e agli Oscar .

e candidata agli e agli . Prima artista italiana ad esibirsi in luoghi iconici come il Radio City Music Hall e il Madison Square Garden a New York, la Royal Albert Hall di Londra e l’Olympia di Parigi.

Laura Pausini al Premio Lo Nuestro 2025

La sua partecipazione alla 37ª edizione del Premio Lo Nuestro è l’ennesima conferma del suo status di icona globale. Con la sua voce inconfondibile e una carriera che abbraccia oltre 30 anni di successi, Laura Pausini promette di trasformare la cerimonia in un evento memorabile. La serata, dedicata all’eccellenza della musica latina, sarà trasmessa in esclusiva da Univision, Unimax e Vix, a partire dalle 7 p.m. (ET) / 6 p.m. (CST) / 1 a.m. (CET).