La Volta Buona: gli ospiti dal 27 al 31 gennaio 2025 e dove vedere il programma

Rai 1 torna protagonista con una nuova settimana di appuntamenti con La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle 16.00, il programma si distingue per la varietà degli argomenti trattati e per la presenza di ospiti di spicco. Scopriamo insieme chi saranno i protagonisti della settimana dal 27 al 31 gennaio 2025 e quali tematiche affronteranno.

Lunedì 27 gennaio: un omaggio al Giorno della Memoria

La puntata di lunedì è dedicata al Giorno della Memoria, con un momento di grande impatto emotivo. Sultana Razon Veronesi, vedova del celebre oncologo Umberto Veronesi, porterà in studio la sua testimonianza personale. Deportata con la sua famiglia durante l’Olocausto, condividerà i ricordi di quel periodo drammatico, offrendo un’occasione di riflessione profonda.

Tra gli altri ospiti, spicca l’attrice Gabriella Pession, che presenterà il suo ultimo ruolo nella fiction Rai “Il Conte di Montecristo”. La musica avrà un ruolo centrale, grazie alla partecipazione di Gigliola Cinquetti, storica voce della musica italiana e ora coach nel programma del sabato sera di Rai 1 “Ora o mai più”.

Martedì 28 gennaio: teatro, famiglia e cortometraggi

La seconda giornata della settimana vedrà protagonisti Pierpaolo Petrelli, da poco diventato papà, e Giulia Ottonello, con cui condivide il palco nel musical “Rocky”. La coppia discuterà delle sfide e delle emozioni legate al teatro e alla vita familiare.

A seguire, l’attore e vigile del fuoco Marco Aceti presenterà il cortometraggio “Gli Elefanti”. Quest’opera, intensa e commovente, esplora con grande umanità il mondo dei pompieri, mettendo in luce storie di sacrificio e coraggio.

Mercoledì 29 gennaio: un tributo a Mina

La puntata di mercoledì vedrà protagonista Silvia Mezzanotte, che regalerà al pubblico un’anteprima del suo spettacolo teatrale “Vorrei che fosse amore”. Questo progetto, dedicato alla leggendaria Mina, ripercorre i successi della cantante, celebrandone l’immenso talento e l’eredità musicale.

Venerdì 31 gennaio: anticipazioni su “Mina Settembre”

La settimana si concluderà con Erasmo Genzini e Chiara Russo, volti amatissimi della serie Rai “Mina Settembre”. Gli attori condivideranno curiosità e aneddoti dal set, offrendo un assaggio delle novità che i fan possono aspettarsi nella nuova stagione della fiction.

Perché seguire La Volta Buona

Ogni puntata di La Volta Buona si distingue per:

Argomenti di attualità , che spaziano da temi storici a eventi contemporanei.

, che spaziano da temi storici a eventi contemporanei. Ospiti di rilievo , provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura e della musica.

, provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura e della musica. Emozioni autentiche, grazie alle storie personali e ai momenti di intrattenimento di qualità.

Come e dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona è in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle 16.00. Inoltre, è possibile rivedere le puntate in streaming su RaiPlay, per non perdere nemmeno un momento di questo talk show che unisce informazione e intrattenimento.