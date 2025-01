La Juventus supera il Milan: Mbangula e Weah firmano il 2-0 all’Allianz Stadium

La Juventus ha ottenuto una vittoria fondamentale battendo il Milan per 2-0 all’Allianz Stadium di Torino, risultato che le permette di entrare tra le prime quattro in Serie A.

Azioni chiave della partita

59′ minuto : Samuel Mbangula sblocca il risultato con un tiro di prima intenzione che, complice una deviazione del difensore Emerson Royal , si insacca sotto la traversa.

: sblocca il risultato con un tiro di prima intenzione che, complice una deviazione del difensore , si insacca sotto la traversa. 64′ minuto: Timothy Weah raddoppia per i bianconeri. L’azione parte da una progressione di Khéphren Thuram, che serve Weah a metà campo; l’americano avanza palla al piede e conclude con un preciso diagonale che supera il portiere Mike Maignan.

Analisi tattica e prestazioni individuali

La Juventus ha mostrato una solida organizzazione difensiva, mantenendo la porta inviolata per la quarta partita consecutiva contro il Milan in Serie A. L’assenza del bomber rossonero Christian Pulisic, fuori per infortunio, e dello squalificato Álvaro Morata ha pesato sull’efficacia offensiva del Milan, che ha faticato a creare occasioni da gol.

Il tecnico bianconero Thiago Motta ha elogiato la prestazione dei suoi, sottolineando la costanza e l’impegno mostrati in campo. Ha dichiarato: “Abbiamo giocato una grande partita, frutto del lavoro quotidiano dei ragazzi. Stiamo migliorando grazie al loro impegno, superando le difficoltà incontrate”.

Implicazioni per la classifica

Con questa vittoria, la Juventus estende la sua imbattibilità in campionato a 21 partite, raggiungendo il quarto posto con 37 punti. Il Milan, alla prima sconfitta sotto la guida di Sergio Conceição, rimane all’ottavo posto con 31 punti e una partita da recuperare.

Prossimi impegni

La Juventus cercherà di mantenere il trend positivo nel prossimo incontro di campionato, mentre il Milan dovrà riorganizzarsi per risalire la classifica e puntare alle posizioni europee.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/