Juventus: pressing su Danso per la difesa, Motta a rischio esonero? Le ultime sul mercato

La Juventus è attivamente impegnata nel mercato invernale per rafforzare la propria rosa, con particolare attenzione al reparto difensivo. Parallelamente, emergono speculazioni riguardanti la posizione dell’allenatore Thiago Motta, la cui panchina potrebbe essere a rischio a causa di recenti risultati altalenanti.

Obiettivo Kevin Danso per la difesa bianconera

La dirigenza juventina, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sta valutando l’acquisizione di Kevin Danso, difensore austriaco classe 1998 attualmente in forza al Lens. Danso si è distinto nel campionato francese per le sue prestazioni solide e la sua versatilità, potendo ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che di terzino destro. L’operazione potrebbe concretizzarsi con un prestito oneroso di 2,5 milioni di euro, più 1,5 milioni di euro in bonus legati alle prestazioni del giocatore.

Altre trattative di mercato dei bianconeri

Oltre a Danso, la Juventus sta monitorando altre opportunità per rafforzare la squadra:

Renato Veiga : Il club bianconero ha presentato un’offerta di prestito secco al Chelsea per il giovane difensore portoghese. Tuttavia, il Chelsea preferirebbe inserire un’opzione di acquisto obbligatoria nell’accordo.

: Il club bianconero ha presentato un’offerta di prestito secco al per il giovane difensore portoghese. Tuttavia, il Chelsea preferirebbe inserire un’opzione di acquisto obbligatoria nell’accordo. Douglas Luiz: Nonostante sia approdato alla Juventus nel giugno 2024 per una cifra di 50 milioni di euro, il centrocampista brasiliano ha faticato a imporsi nella formazione titolare. Recentemente, il Manchester City ha manifestato interesse per riportarlo in Premier League, ma la Juventus preferirebbe una cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto.

Thiago Motta a rischio esonero?

Thiago Motta – LiveMedia/Gianluca Ricci

La posizione dell’allenatore Thiago Motta è oggetto di discussione, complice una serie di risultati non all’altezza delle aspettative. Dopo un avvio di stagione promettente, la Juventus ha registrato prestazioni altalenanti, culminate in un pareggio per 0-0 contro il Club Brugge e una sconfitta per 2-1 contro il Napoli. Questi risultati hanno alimentato voci su un possibile esonero di Motta, soprattutto in vista dell’imminente sfida di Champions League contro il Benfica, decisiva per il prosieguo nella competizione.

In preparazione al match contro il Benfica, Motta ha confermato il recupero dell’attaccante Dusan Vlahovic, pronto a partire titolare. Tuttavia, dovrà fare a meno del difensore Andrea Cambiaso, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di ritrovare la continuità nei risultati per risalire la classifica e consolidare la propria posizione sulla panchina bianconera.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/