Juventus-Benfica: anteprima del match e dove vederlo

Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21:00, l’Allianz Stadium di Torino ospiterà la sfida decisiva di UEFA Champions League tra Juventus e Benfica. Entrambe le squadre sono in corsa per un posto negli ottavi di finale, rendendo questo incontro cruciale per le loro ambizioni europee.

Situazione della Juventus

La Juventus, guidata da Thiago Motta, si trova attualmente al 17° posto in classifica con 12 punti. Una vittoria potrebbe proiettare i bianconeri tra le prime otto, garantendo l’accesso diretto agli ottavi di finale. Tuttavia, la squadra ha mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, con un pareggio a reti bianche contro il Club Brugge e una sconfitta per 2-1 contro il Napoli. Per questa sfida, l’attaccante Dusan Vlahovic è stato dichiarato disponibile e potrebbe partire titolare, mentre il difensore Andrea Cambiaso sarà assente a causa di un infortunio alla caviglia. Il centrocampista Douglas Luiz è tornato in forma dopo una serie di infortuni e potrebbe essere schierato dal primo minuto.

Situazione del Benfica

Il Benfica, allenato da Bruno Lage, occupa attualmente la 21ª posizione con 10 punti. I portoghesi devono evitare la sconfitta per assicurarsi almeno un posto nei playoff. La squadra arriva a Torino dopo due sconfitte consecutive, tra cui un rocambolesco 5-4 contro il Barcellona. Le assenze per infortunio di Renato Sanches e Gouveia, oltre alle squalifiche di Cabral e Carreras, complicano le scelte di formazione. Tuttavia, l’ex bianconero Ángel Di María è pronto a partire titolare nel suo ritorno all’Allianz Stadium.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1) : Portiere: Di Gregorio Difensori: Savona , Kalulu , Gatti , McKennie Centrocampisti: Douglas Luiz , Locatelli Trequartisti: Conceiçao , Koopmeiners , Mbangula Attaccante: Vlahovic

: Benfica (4-3-3) : Portiere: Trubin Difensori: Bah , Otamendi , António Silva , Araújo Centrocampisti: Kökçü , Florentino , Aursnes Attaccanti: Di María , Pavlidis , Schjelderup

:

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport (252). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara sarà affidata all’arbitro rumeno István Kovács, assistito da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Il quarto ufficiale sarà Marius Avram, mentre al VAR ci saranno Pol van Boekel e Dennis Higler.

Condizioni meteo a Torino

Per la serata odierna, le previsioni meteo indicano possibili rovesci con temperature che oscilleranno tra i 5°C e i 13°C. Si consiglia ai tifosi di vestirsi adeguatamente per le condizioni climatiche.