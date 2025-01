Io canto senior: semifinale il 24 gennaio su Canale 5, Gerry Scotti alla guida del talent over 45

Venerdì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la semifinale di “Io Canto Senior”, il talent show dedicato ai migliori talenti over 45, condotto dal carismatico Gerry Scotti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la penultima puntata promette grandi emozioni, sfide intense e spettacolo puro.

La semifinale: sfide dirette e 12 posti in finale

In questa fase cruciale della competizione, lo schema di gara è confermato: tutti i concorrenti si sfideranno direttamente uno contro l’altro, con l’obiettivo di conquistare uno dei 12 posti disponibili per la finalissima. Una lotta all’ultimo brano, dove il talento, la tecnica e l’interpretazione saranno fondamentali per emergere.

Capitani d’eccezione al fianco dei concorrenti

A sostenere e accompagnare i concorrenti in gara ci saranno i capitani, figure di riferimento che mettono a disposizione la loro esperienza e il loro carisma:

Fausto Leali , icona della musica italiana.

, icona della musica italiana. Anna Tatangelo , cantante pop di grande successo.

, cantante pop di grande successo. Mietta , artista dalla voce inconfondibile.

, artista dalla voce inconfondibile. Cristina Scuccia , conosciuta per la sua incredibile storia e il suo talento.

, conosciuta per la sua incredibile storia e il suo talento. Lola Ponce , cantante e attrice internazionale.

, cantante e attrice internazionale. Benedetta Caretta, giovane interprete di grande sensibilità artistica.

Questi grandi nomi della musica affiancheranno i partecipanti, offrendo supporto e consigli per affrontare al meglio ogni performance.

Una giuria di stelle e il voto decisivo

Il destino dei concorrenti sarà deciso da una giuria d’eccezione composta da:

Iva Zanicchi , leggenda della musica italiana.

, leggenda della musica italiana. Orietta Berti , simbolo di eleganza e talento senza tempo.

, simbolo di eleganza e talento senza tempo. Claudio Amendola , attore amato dal pubblico.

, attore amato dal pubblico. Fabio Rovazzi, artista poliedrico e volto moderno dello spettacolo.

A loro si aggiungerà il quinto giudice, la speaker radiofonica Chiara Tortorella di R101, Radio Ufficiale del programma, che avrà un ruolo determinante nelle votazioni.

Il verdetto finale, tuttavia, potrebbe essere ribaltato dal voto del pubblico presente in sala, composto da 100 persone. Questo elemento rende ogni esito imprevedibile, aumentando la suspense per i telespettatori.

Alessandro Rea trionfa, Alberico Lombardi e Silvia Siragusa eliminati

Nella scorsa puntata, il vincitore è stato Alessandro Rea, che ha conquistato giuria e pubblico con una performance memorabile. Purtroppo, per Alberico Lombardi e Silvia Siragusa, l’avventura si è conclusa dopo il ballottaggio.

Anche nella semifinale, due concorrenti verranno eliminati al termine delle sfide, mentre il vincitore di puntata sarà decretato attraverso la classifica finale stilata dai giudici.

La musica live, un ingrediente fondamentale

Ad accompagnare le esibizioni degli artisti in gara sarà la live band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, che aggiungerà un tocco di magia alle performance. La musica dal vivo è uno degli elementi distintivi di “Io Canto Senior”, rendendo ogni interpretazione unica e coinvolgente.

Un inno alla passione senza età

“Io Canto Senior” non è solo un talent show, ma una celebrazione della passione e della determinazione, dimostrando che i sogni non hanno età. Con il suo mix di talento, emozioni e grandi ospiti, il programma continua a incantare il pubblico e a regalare momenti indimenticabili.