Io Canto Senior, finale il 31 gennaio su Canale 5: chi vincerà il talent over 45?

Venerdì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale di Io Canto Senior, la versione del celebre talent dedicata ai migliori interpreti over 45. Condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci, il programma si appresta a concludere la sua prima edizione con una serata all’insegna della musica e dell’emozione.

In questa attesissima puntata, i 12 concorrenti rimasti in gara si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore di Io Canto Senior e il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.

I finalisti e i capitani delle squadre

Nel corso delle precedenti puntate, i concorrenti hanno mostrato il loro talento, accompagnati dai loro capitani, artisti di grande esperienza che li hanno sostenuti e guidati nella competizione. Anche nella finale, saranno al loro fianco per aiutarli a dare il meglio di sé.

I capitani di questa edizione sono:

Fausto Leali

Anna Tatangelo

Mietta

Cristina Scuccia

Lola Ponce

Benedetta Caretta

Ognuno di loro ha messo a disposizione la propria esperienza e il proprio talento per valorizzare i concorrenti e prepararli alla sfida decisiva.

Chi sceglierà il vincitore? La giuria e il voto del pubblico

A decretare il vincitore assoluto del talent show sarà la super giuria, composta da:

Iva Zanicchi

Orietta Berti

Claudio Amendola

Fabio Rovazzi

Chiara Tortorella (quinto giudice della serata)

Tuttavia, come sempre accade a Io Canto Senior, tutto potrà essere ribaltato dal voto del pubblico in studio, composto da 100 persone, che avrà un ruolo fondamentale nella decisione finale.

Nel corso della serata, la giuria assegnerà anche il Premio tecnico di R101, la radio ufficiale del programma, che riconoscerà il talento di uno dei finalisti.

Una serata di grande musica e spettacolo

A rendere ancora più emozionante la serata finale ci sarà la presenza della live band, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, che accompagnerà le esibizioni dei concorrenti con arrangiamenti dal vivo, esaltando le loro interpretazioni.

Chi riuscirà a conquistare il trofeo della prima edizione di Io Canto Senior? Il pubblico è pronto a scoprirlo nella finale del 31 gennaio, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e del talento senza età.

📺 Appuntamento su Canale 5, venerdì 31 gennaio alle 21:30