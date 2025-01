Inter, vittoria di misura sullo Sparta Praga: Lautaro Martínez eguaglia il record di Adriano

Nella serata di ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, l’Inter ha conquistato una preziosa vittoria per 1-0 contro lo Sparta Praga allo Stadion Letná, avvicinandosi sensibilmente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Lautaro Martínez, protagonista indiscusso del match, ha realizzato al 12° minuto l’unica rete dell’incontro. L’attaccante argentino ha finalizzato con una splendida volée un preciso cross di Alessandro Bastoni, mandando il pallone sotto la traversa e lasciando senza scampo il portiere avversario, Peter Vindahl. Questo gol rappresenta il 14° centro di Martínez in Champions League con la maglia nerazzurra, permettendogli di eguagliare il record detenuto da Adriano come miglior marcatore del club nella competizione.

La formazione guidata da Simone Inzaghi ha mostrato una solida organizzazione difensiva, mantenendo il controllo del gioco e limitando le occasioni pericolose degli avversari. Lo Sparta Praga, nonostante l’impegno, ha faticato a creare opportunità significative, con la migliore chance capitata a Veljko Birmancevic, il cui tiro è stato ben neutralizzato dal portiere nerazzurro Yann Sommer.

Nel corso del secondo tempo, l’Inter ha continuato a gestire il vantaggio, sfiorando il raddoppio al 60° minuto con Denzel Dumfries, ma la rete è stata annullata per posizione di fuorigioco. Nonostante ulteriori tentativi da parte di Martínez e Marcus Thuram, il risultato è rimasto invariato fino al triplice fischio.

Con questa vittoria, l’Inter sale al quarto posto in classifica con 16 punti dopo sette partite, consolidando la propria posizione per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Per ottenere la qualificazione matematica, ai nerazzurri basterà un pareggio nell’ultima partita del girone, in programma il 29 gennaio a San Siro contro il Monaco.

Al termine della partita, Lautaro Martínez ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto.

La prestazione dell’Inter evidenzia una difesa solida, avendo subito solo una rete in tutta la fase a gironi, e un attacco efficace nei momenti decisivi. Tuttavia, la squadra dovrà migliorare la prolificità offensiva, essendo quella con meno gol segnati tra le prime 19 in classifica.

Per lo Sparta Praga, questa sconfitta sancisce l’eliminazione dalla competizione, avendo raccolto solo 4 punti in sette partite. Nonostante l’impegno mostrato, la squadra ceca non è riuscita a contrastare la superiorità tecnica e tattica dell’Inter.

In vista del prossimo impegno contro il Monaco, l’Inter dovrà mantenere alta la concentrazione per assicurarsi il passaggio del turno e proseguire il cammino europeo con ambizioni rinnovate. La qualificazione agli ottavi rappresenterebbe un importante traguardo per la squadra di Inzaghi, confermando la competitività del club a livello internazionale.

