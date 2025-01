L’Inter batte l’Empoli 3-1: nerazzurri a -3 dal Napoli

L’Inter ha ottenuto una vittoria fondamentale contro l’Empoli, imponendosi per 3-1 a San Siro e mantenendo viva la corsa allo Scudetto. Questo successo permette ai nerazzurri di rimanere a tre punti dal Napoli capolista, con una partita ancora da recuperare.

Primo Tempo: Dominio senza Reti

Sin dai primi minuti, l’Inter ha mostrato un atteggiamento propositivo, controllando il possesso palla e creando diverse occasioni da gol. Il capitano Lautaro Martínez è stato il protagonista delle azioni più pericolose: al 14° minuto, una sua spettacolare rovesciata su calcio di punizione ha costretto il portiere avversario, Devis Vasquez, a una parata decisiva. Poco prima dell’intervallo, al 40°, l’argentino ha sfiorato nuovamente il gol con un tiro al volo che ha colpito il palo esterno. Nonostante l’intensità offensiva, il primo tempo si è concluso sullo 0-0.

Secondo Tempo: La Svolta Nerazzurra

La ripresa ha visto l’Inter intensificare ulteriormente la pressione. Al 55°, Lautaro Martínez ha finalmente sbloccato il risultato con un preciso tiro a giro dal limite dell’area, che ha superato un incolpevole Vasquez. Questo gol ha dato fiducia alla squadra, che ha continuato a spingere alla ricerca del raddoppio.

Gol e Reazioni

Al 79°, su calcio d’angolo battuto da Kristjan Asllani, l’olandese Denzel Dumfries ha svettato più in alto di tutti, insaccando di testa il pallone per il 2-0. L’Empoli ha tentato di reagire e, all’84°, l’ex nerazzurro Sebastiano Esposito ha accorciato le distanze, controllando un cross e segnando da distanza ravvicinata. Tuttavia, ogni speranza di rimonta è stata spenta al 89°, quando Marcus Thuram, subentrato dalla panchina, ha finalizzato un rapido contropiede, fissando il punteggio sul 3-1 finale.

Assenza di Inzaghi e Maturità della Squadra

Da sottolineare che l’Inter ha affrontato la partita senza l’allenatore Simone Inzaghi, squalificato per accumulo di ammonizioni. In panchina, il vice Massimiliano Farris ha elogiato la maturità della squadra nel gestire la gara, affermando: “Il team ha avuto un approccio molto maturo; non significa sempre partire aggressivi. Abbiamo trovato subito un Empoli che puntava a chiudere gli spazi dietro.”

Prospettive di Classifica

Con questa vittoria, l’Inter consolida il secondo posto in classifica con 47 punti, tre in meno del Napoli, ma con una partita in meno. L’Empoli, invece, rimane al 14° posto con 20 punti. Il capitano Lautaro Martínez, autore del primo gol, ha dichiarato: “Sarà affascinante. Siamo a tre punti, abbiamo una partita in meno, ma come sempre dobbiamo concentrarci sul nostro percorso, perché l’Inter deve migliorare ogni anno.”

Prossimi Impegni

Nel prossimo turno di Serie A, l’Inter affronterà il Lecce, mentre l’Empoli se la vedrà con il Bologna. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.